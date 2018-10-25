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Создали презерватив будущего - вот, в чем его фишка

Создали презерватив будущего - вот, в чем его фишка

Давно пора было обновить этот вид контрацепции.

Ученые разработали инновационный кондом, что должен повысить популярность использования этого типа контрацепции и предотвратить заражение инфекциями.

Благодаря содействию Фонда Билла и Мелинды Гейтс, ученые изобрели презерватив с долговечным покрытием, что самостоятельно выделяет лубрикант во время секса. Именно из-за недостатка смазки пары страдали от ненадежного и болезненного секса.

Новый презерватив с лубрикантом покрывается специальным гелем, который вступает в контакт с жидкостями тела. Он рассчитан примерно на 1000 фрикций, в то время, как обычный половой акт длится 100-500 фрикций. Большинство добровольцев, которые тестировали новинку сообщили, что хотели бы в будущем снова ею воспользоваться.

Создали презерватив будущего - вот, в чем его фишка - фото 409090


 

Источник: https://lux.fm/ru/lifestyle_t4

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Темы: секс

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