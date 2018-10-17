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Создан цифровой "пластырь" для гипертоников

Устройство проходит испытания

Создан цифровой "пластырь" для гипертоников

"Умный" пластырь, который цепляется на шею, будет контролировать артериальное давление. 

Двухсантиметровое устройство помещается поверх одной из двух сонных артерий, расположенных по обеим сторонам шеи, пишет Daily Mail.

 

Создан цифровой пластырь для гипертоников

 

Датчик посылает звуковые волны через кожу в артерию и регистрирует скорость отражения волн для расчета того, насколько гибкими являются стенки артерии.

Когда артериальное давление здоровое, стенки артерии эластичны и легко расширяются, чтобы кровь проходила плавно. Когда артериальное давление слишком высокое, называется гипертонией, стенки жесткие, менее податливые, а кровь движется менее плавно.

Микрочип, встроенный в пластырь, считывает результаты, которые беспроводным образом передаются на компьютер.

Высокое кровяное давление является показанием выше 140/90, и оно отвечает за половину всех сердечных приступов и инсультов. Большинство пациентов нуждаются в таблетках, чтобы контролировать это.

 

Создан цифровой пластырь для гипертоников

 

Пластырь изготовлен из эластичного силикона, содержит 20 электродов. Наряду с этим каждый преобразователь представляет собой миниатюрное устройство, которое преобразует электрические сигналы в звуковые волны.

Электроды на батарейным питанием постоянно посылают электрический заряд каждому смежному преобразователю, который превращает заряд в звуковые волны. Их скорость передвижения регистрируется, и это дает поминутные показания кровяного давления.

Ученые полагают, что устройство поможет дать более точную оценку артериального давления, чем существующие методы.

 

Создан цифровой пластырь для гипертоников

 

"Умный" пластырь находитсясейчас на стадии прототипа и требует нескольких лет испытаний прежде, чем его можно будет выпустить в массовую продажу.

 

 

 

Источник: znaj.ua

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