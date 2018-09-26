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Создан препарат, блокирующий клетки рака

Создан препарат, блокирующий клетки рака

Пока лекарство протестировали только на мышах, следующий этап исследования — испытания на людях.

Ученые из некоммерческой больницы Лос-Анджелеса Cedars-Sinai представили в журнале Gastroenterology результаты испытаний нового препарата Metavert, борющегося с раком поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы — один из самых распространенных видов рака, поражающий с одинаковой частотой как мужчин, так и женщин. Сейчас он стоит на 12-й строчке в мире среди самых часто встречающихся разновидностей рака.

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Самый распространенный подвид рака поджелудочной железы — аденокарцинома. Сложность его лечения в том, что раковые клетки схожи со звездчатыми клетками поджелудочной железы. Они участвуют в починке поврежденной ткани органа. Однако взаимодействие раковых и звездчатых клеток стимулирует рост опухоли. В итоге это приводит к сопротивляемости противораковым препаратам. Доктор Стивен Дж. Пандол (Stephen J. Pandol), участвовавший в работе, сказал, что не раз видел, как пациенты реагировали на лечение до определенного времени, пока клетки рака не обучались блокировать химиотерапию.

Испытания на мышах показали, что Metavert сумел блокировать рост и резистентность раковых клеток, что привело к возобновлению положительного эффекта от химических препаратов. В среднем выживаемость увеличилась на 50 процентов.

Автор исследования Муад Эддеркауи (Mouad Edderkaoui) рассказал о будущем проекта:

«Это невероятный шаг к тому, чтобы увеличить выживаемость среди пациентов с раком поджелудочной железы. Следующие испытания пройдут на людях. Если результаты подтвердятся, то у нас появится лекарство, позволяющее продлить жизнь пациентов с аденокарциномой, которая сейчас очень тяжело поддается лечению».

Источник: http://changeua.com

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