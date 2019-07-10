Создан робот, который поможет победить бессонницу

Все любят спать. Но насладиться полноценными восемью часами сна удаётся далеко не всем: согласно статистике, больше 30% населения Земли периодически страдают от бессонницы.

Учитывая быстрый ритм современного глобализованного мира, это совсем не удивительно. Бороться с этой проблемой можно разными способами. Однако, как правило, практически все методы влекут за собой побочные эффекты.

Решить проблему с бессонницей предлагает компания Somnox, которая занимается разработкой первого в мире спального робота-подушки. Примечательно, что гаджет находится в стадии разработки с 2015 года. Как он работает?

По форме робот-подушка напоминает огромную фасоль. Как только вы приклоняете к нему голову, подсознательно подстраиваете свой темп дыхания под его медленный ритм, который в конечном итоге усыпляет вас. Исходя из этой дыхательной техники, которая способствует успокоению и расслаблению, робот-подушка помогает справиться даже с самой беспокойной бессонницей.

Помимо специально оснащённых динамиков, подушка имеет вмонтированный Bluetooth-динамик, благодаря которому со смартфона можно воспроизвести практически любой, вызывающий сон, звук, включая колыбельные, шум, сердцебиение или аудиокнигу.

В Somnox также есть функция искусственного рассвета, обеспечивающая лёгкое пробуждение утром. По мере приближения времени поъёма, подушка начинает мягко светиться, помогая пользователю проснуться.

Спящий робот поступит в продажу в октябре текущего года. Его стоимость будет составлять 499 долларов.

Источник: anywellmag.com

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