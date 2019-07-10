Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 53

Создан робот, который поможет победить бессонницу

Создан робот, который поможет победить бессонницу

Все любят спать. Но насладиться полноценными восемью часами сна удаётся далеко не всем: согласно статистике, больше 30% населения Земли периодически страдают от бессонницы.

Учитывая быстрый ритм современного глобализованного мира, это совсем не удивительно. Бороться с этой проблемой можно разными способами. Однако, как правило, практически все методы влекут за собой побочные эффекты.

Решить проблему с бессонницей предлагает компания Somnox, которая занимается разработкой первого в мире спального робота-подушки. Примечательно, что гаджет находится в стадии разработки с 2015 года. Как он работает?

Создан робот, который поможет победить бессонницу

По форме робот-подушка напоминает огромную фасоль. Как только вы приклоняете к нему голову, подсознательно подстраиваете свой темп дыхания под его медленный ритм, который в конечном итоге усыпляет вас. Исходя из этой дыхательной техники, которая способствует успокоению и расслаблению, робот-подушка помогает справиться даже с самой беспокойной бессонницей.

 

Помимо специально оснащённых динамиков, подушка имеет вмонтированный Bluetooth-динамик, благодаря которому со смартфона можно воспроизвести практически любой, вызывающий сон, звук, включая колыбельные, шум, сердцебиение или аудиокнигу.

 

Создан робот, который поможет победить бессонницу

В Somnox также есть функция искусственного рассвета, обеспечивающая лёгкое пробуждение утром. По мере приближения времени поъёма, подушка начинает мягко светиться, помогая пользователю проснуться.

Спящий робот поступит в продажу в октябре текущего года. Его стоимость будет составлять 499 долларов.

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: роботы, сон

Читайте ещё:

Сон — всему голова: как понять, сколько нужно спать именно вам
08.07.2019 08:43    320
Как побороть бессонницу, изменив ход мыслей?
05.07.2019 06:09    216
Учёные: бессонница частично передаётся по наследству
04.07.2019 07:09    133
4 способа уснуть в самолёте без снотворного
03.07.2019 10:33    197
Учёные посчитали, сколько сна теряют родители с появлением ребёнка
02.07.2019 08:09    171
9 мифов о сне
28.06.2019 08:09    217
Искусственный интеллект в теории эволюции Дарвина
24.06.2019 08:53    187
Яблоко помогает проснуться лучше, чем кофе
24.06.2019 07:36    192
Во сне людей посещают преимущественно негативные мысли
04.06.2019 09:33    778
Как управлять сном при помощи освещения: полезные советы
23.05.2019 11:46    249
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 