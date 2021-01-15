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Создатель Ералаша Борис Грачевский умер от коронавируса

Создатель Ералаша Борис Грачевский умер от коронавируса

Борис Грачевский умер

 

 

О болезни худрука Ералаша стало известно 21 декабря, но с тех пор его состояние постепенно ухудшалось.

Художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский скончался от коронавируса, ему был 71 год. Об этом заявила его жена Екатерина Белоцерковская, сообщает ТАСС в четверг, 14 января.

COVID-19 у Грачевского выявили 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, потом перевели в реанимацию, а затем ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

При этом 11 января Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами, однако вскоре ему снова стало хуже, поэтому актера ввели в кому повторно.

На фотографии Грачевский позировал в кислородной маске в начале госпитализации.

«Да ничего, вот я сейчас под присмотром врачей, слава Богу. Мне сегодня ставят капельницы, всё в проводах и в масках, всё в порядке. За мной следят в отделении, спасибо большое, не беспокойтесь», — заверил тогда актер.

Напомним, что ранее известный украинский волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19. Тарасова, ставшая волонтером в 2014 году, попала в реанимационное отделение. У нее остался сын-студент и маленькая дочь.

Также сообщалось, что умер актер Робер Оссейн, сыгравший Жоффрея в киносаге Анжелика. Известный актер скончался от коронавируса через несколько часов после своего дня рождения.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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