Спасти жизнь бойцов: военные сдали кровь для пациентов госпиталя в Харькове

Подполковник Владимир Кленов - почетный донор. Рассказывает, сдавал кровь уже почти сотню раз. Сначала - для людей с тяжелыми заболеваниями, теперь - еще и для раненных на Донбассе бойцов. Что нужно делать за сутки до забора крови может пересчитать наизусть - жирного не есть, алкоголь не употреблять и хорошо выспаться.

Владимир Клёнов, подполковник:

Я був призваний по мобілізації, я бачив яка це напруга знаходитись там і як важко, коли щось трапляється, і крові може не оказатися, тоді буде трагедія. Поэтому я і здаю кров свою, хочу якось бути потрібним для свого государства і какую-то помощь оказать людям.

Заместитель областного военного комиссара, Сергей Гнатченко, тоже донор с опытом. В последний раз сдавал кровь для раненных воинов в этом году в январе, через несколько месяцев снова пришел в центр, чтобы таким образом, возможно, спасти кому-то жизнь.

Сергей Гатченко, заместитель областного военного комиссара:

Головне - не скривати хвороби, якщо є такі, там вірусний гепатит і так далі. тому десь третина військовослужбовців, які хворіли, зараз не прибули сюди. а так... Звички - я не палю, в міру вживаю алкоголь. дотримуюсь, якщо можна, дієти.

Подобную акцию харьковские военнослужащие проводят уже не впервые. Постоянно общаються с врачами в госпитале, чтобы отслеживать насколько необходима кровь раненным и воинам с тяжелыми болезнями.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар:

Сьогодні близько 20-25 військовослужбовців здають кров, але бажаючих більше. плануємо ще завтра здати кров, враховуючи обов'язки, які зараз виконують віськовослужбовці в районних і обласних військових комісаріатів.

Нехватки крови, подчеркивают медики, на данный момент в Харьковской области нет, однако пополнять запасы нужно регулярно, поскольку максимальный срок хранения биоматериала - 42 дня, поэтому постоянно ищут кадровых доноров.

Юрий Верховенко, зав. отделом копмлектования донорских кадров центра службы крови:

Це люди, які постійно проходять медичний огляд, обстеження, обстеження на інфекційні захворювання, вони знають, як себе вести в побуті, як в плані харчування, відсутність шкідливих звичок. Ця кров більш безпечна і наша робота направлена на це. Зараз ми формуємо кадрових донорів із резус-негативними групами.

Кровь с резус-негативными группами составляет около 10% от общего количества запасов, отмечают врачи, и когда она необходима срочно, найти её тяжелее.

Агентство Телевидения Новости