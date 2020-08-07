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Спать без подушки можно только при одном условии

Спать без подушки можно только при одном условии

Медикам известен только один случае, когда необходимо спать без подушки. Во всех остальных случаях подушка незаменима для здорового сна. Речь идёт о новорожденных до двух месяцев. Они должны спать без подушки, чтобы правильно сформировался позвоночник. Первые месяцы позвоночник ребенка легко поддается искривлению из-за малейших раздражителей.

В других случаях медики рекомендуют использовать подушку для сна, поскольку она не только делает спальное место удобным но и снижает риск возникновения опасных заболеваний. Речь идёт о хроническом недосыпе, снижении концентрации, храпе, ишемическом инсульте и остеохондрозе.

Примечательно, что неправильно подобранная подушка также может вызвать проблемы со здоровьем. Сомнологи советуют не выбирать слишком мягкие или слишком твердые подушки.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: сон

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