Спать без подушки можно только при одном условии

Медикам известен только один случае, когда необходимо спать без подушки. Во всех остальных случаях подушка незаменима для здорового сна. Речь идёт о новорожденных до двух месяцев. Они должны спать без подушки, чтобы правильно сформировался позвоночник. Первые месяцы позвоночник ребенка легко поддается искривлению из-за малейших раздражителей.

В других случаях медики рекомендуют использовать подушку для сна, поскольку она не только делает спальное место удобным но и снижает риск возникновения опасных заболеваний. Речь идёт о хроническом недосыпе, снижении концентрации, храпе, ишемическом инсульте и остеохондрозе.

Примечательно, что неправильно подобранная подушка также может вызвать проблемы со здоровьем. Сомнологи советуют не выбирать слишком мягкие или слишком твердые подушки.

Источник: Новости Ю

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