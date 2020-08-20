Специалисты назвали лучшие доступные средства для снижения холестерина

Ученые рассказали о лучших доступных средствах, за счет которых можно добиться снижения уровня холестерина. Найти многие из таковых можно практически на любой кухне.

Гиперхолестеринемия часто развивается у людей старше 40 лет. Если не контролировать проблему, можно повысить риски возникновения атеросклероза, когда в артериях происходит накопление бляшек. В итоге это грозит вылиться в различные сердечно-сосудистые недуги. Снизить содержание в организме холестерина можно за счет имбиря и розмарина, поскольку они отличаются противовоспалительными свойствами, повышая при этом уровень ЛПВП. Уменьшить плохой холестерин можно при помощи экстракта артишока, имеющего в составе лютеолин. Кроме того, таким образом можно стимулировать организм более активно перерабатывать соединение. Еще один доступный продукт для решения проблемы — зеленый чай, известный множеством положительных свойств. Исследования доказывают способность средства бороться с плохим холестерином, при этом не влияя на уровень хорошего.

Наличие повышенного содержания химсоединения можно проверить посредством анализа крови. При этом сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют тем, кто имеет такую проблему, исключить из рациона жирную пищу. Среди других полезных для работы сердечно-сосудистой системы продуктов указываются чеснок, тимьян, пажитник, кардамон.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»