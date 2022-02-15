Специалисты рассказали, что перекусы курагой помогают уменьшать проявление гипертонии

Специалисты называют курагу одним из наиболее полезных вариантов перекуса для тех, кто не может без сладкого.



У людей, страдающих гипертонией, кровь очень сильно давит на стенки артерий. Если это становится длительным постоянным явлением, человеку начинают грозить серьезные проблемы с сердцем, мозгом, почками. Между тем, определенные диетические решения помогают улучшить контроль над артериальным давлением, снизить или нормализовать его и не допустить развития критически опасной формы гипертонии.



Одним из таких решений, с точки зрения Американской кардиологической ассоциации, являются перекусы полезными продуктами вместо сладостей и выпечки. Конкретно перекусы абрикосами, курагой.

«Ключевая причина, по которой абрикос является полезным при гипертонии – это его насыщенность минералом калием», - уточняют эксперты.

Медики объясняют, что, помимо участия в основных функциях организма, калий играет большую роль в снижении артериального давления. Благодаря достатку калия, организм не удерживает лишнюю жидкость, не становится подверженным отекам – это становится возможным вследствие хорошей работы почек.



Ученые напоминают, что суточная потребность организма в калии составляет от 3500 до 4700 миллиграммов в день (при условии отсутствия почечных патологий). В свою очередь, 100 граммов абрикосов содержат около 259 миллиграммов калия.



Чем еще полезны абрикосы и курага. Содержат вещества флавоноиды, защищающие и укрепляющие кровеносные сосуды, уменьшающие проявление сосудистого воспаления.



Содержат антиоксиданты, такие как витамин Е и витамин С, способные защищать клетки кожи от ультрафиолетового излучения, уменьшать проявление ранних морщин.



Еще один антиоксидант в составе этих плодов – бета-каротин. Богатые бета-каротином и другими каротиноидами абрикосы отлично подходят для укрепления здоровья глаз, поддержания качественного зрения, профилактики возрастных проблем с ним.



Абрикосы содержат большое количество пищевых волокон – как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Их употребление способствует улучшению состояния кишечной микрофлоры, размножению хороших бактерий.

Источник: healthinfo.ua

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