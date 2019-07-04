Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 96

Список дня: 5 черт характера, необходимых человеку для счастья

Список дня: 5 черт характера, необходимых человеку для счастья

Согласно разным оценкам учёных, генетическая наследственность качеств характера составляет от 35 до 60%. То есть человеческий характер наполовину определяется «подаренными» качествами, которые мы не в силе изменить.

Однако хорошие новости заключаются в том, что вторую половину мы формируем самостоятельно.

Когда дело доходит до уровня благополучия и удовлетворенности жизнью, некоторые учёные считают, что три черты характера из Большой пятёрки непосредственно влияют на эти факторы. В частности, к ним относятся: высокий уровень экстраверсии, добросовестность и низкий уровень невротизма (стабильность настроения). Однако с этим мнением согласны далеко не все исследователи.

Недавно группа учёных под руководством Джесси Сан и Скотта Кауфмана в Университете Мельбурна изучили этот вопрос более подробно, разделив каждую характеристику из Большой пятёрки ещё на две части. Вот что из этого получилось:

Добросовестность

К этому типу личности относят трудолюбие (самодисциплинированность и ответственное отношения) и упорядоченность (аккуратность и повседневный образ жизни).

Экстраверсия

Эта черта характера определяется двумя аспектами: энтузиазмом (дружелюбность, общительность) и настойчивостью (амбициозное и социально доминирующее отношение).

Эмпатия

К этой черте относится сострадание (забота о других) и вежливость.

Открытость к новому опыту

Открытость определяется уровнем интеллекта (компетентности и быстрая реакция) и общей открытости к миру (творческий потенциал).

Невротизм

Эта черта касается чувства самосознания и переменчивости настроения.

Подробно проанализировав выше перечисленные черты характера, учёные пришли к выводу, что ключевыми факторами, которые определяют счастье, являются энтузиазм (частичная экстраверсия) и позитивное мышление. Именно эти черты характера влияют на благополучие человека, включая удовлетворенность жизнью, самопознание и чувство мастерства в определённой сфере.

Не менее важными также являются такие черты, как трудолюбие, сострадание и оба аспекта открытости.

В общем, попробуйте проявлять неподдельный интерес и тепло относиться к окружающим вас людям, быть всегда открытыми к новому опыту и, главное, во всём ищите позитив, и будет вам счастье!

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Учёные выяснили, в каком возрасте люди взрослеют
Сегодня 10:23    122
Браки, в которых муж не любит друзей жены, чаще заканчиваются разводом
28.06.2019 09:29    131
Что вызывает чувство ревности у человека и как с ней справиться
26.06.2019 09:33    179
Психолог рассказал, как бороться с чувством тревоги и нервозностью
21.06.2019 10:06    234
Дмитрий Карпачев: "Депрессия – это отсутствие удовольствия"
20.06.2019 17:33    226
Как заставить себя измениться: полезные методики
19.06.2019 09:53    284
Как распознать нездоровые отношения: основные признаки
12.06.2019 09:11    397
Какими болезнями грозит обида и как это работает
10.06.2019 12:58    434
Какие типы друзей существуют: их только два
10.06.2019 12:54    426
Сміхойога: Регіт, як вправа для здоров'я
04.06.2019 11:25    235
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 