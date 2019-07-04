Список дня: 5 черт характера, необходимых человеку для счастья

Согласно разным оценкам учёных, генетическая наследственность качеств характера составляет от 35 до 60%. То есть человеческий характер наполовину определяется «подаренными» качествами, которые мы не в силе изменить.

Однако хорошие новости заключаются в том, что вторую половину мы формируем самостоятельно.

Когда дело доходит до уровня благополучия и удовлетворенности жизнью, некоторые учёные считают, что три черты характера из Большой пятёрки непосредственно влияют на эти факторы. В частности, к ним относятся: высокий уровень экстраверсии, добросовестность и низкий уровень невротизма (стабильность настроения). Однако с этим мнением согласны далеко не все исследователи.

Недавно группа учёных под руководством Джесси Сан и Скотта Кауфмана в Университете Мельбурна изучили этот вопрос более подробно, разделив каждую характеристику из Большой пятёрки ещё на две части. Вот что из этого получилось:

Добросовестность

К этому типу личности относят трудолюбие (самодисциплинированность и ответственное отношения) и упорядоченность (аккуратность и повседневный образ жизни).

Экстраверсия

Эта черта характера определяется двумя аспектами: энтузиазмом (дружелюбность, общительность) и настойчивостью (амбициозное и социально доминирующее отношение).

Эмпатия

К этой черте относится сострадание (забота о других) и вежливость.

Открытость к новому опыту

Открытость определяется уровнем интеллекта (компетентности и быстрая реакция) и общей открытости к миру (творческий потенциал).

Невротизм

Эта черта касается чувства самосознания и переменчивости настроения.

Подробно проанализировав выше перечисленные черты характера, учёные пришли к выводу, что ключевыми факторами, которые определяют счастье, являются энтузиазм (частичная экстраверсия) и позитивное мышление. Именно эти черты характера влияют на благополучие человека, включая удовлетворенность жизнью, самопознание и чувство мастерства в определённой сфере.

Не менее важными также являются такие черты, как трудолюбие, сострадание и оба аспекта открытости.

В общем, попробуйте проявлять неподдельный интерес и тепло относиться к окружающим вас людям, быть всегда открытыми к новому опыту и, главное, во всём ищите позитив, и будет вам счастье!

Источник: anywellmag.com

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