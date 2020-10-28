Список методов контрацепции: какие самые эффективные

Имейте в виду, что не все формы контрацепции могут вам подойти. Важно найти метод контрацепции, который лучше всего подходит вам, вашему образу жизни, вашему медицинскому и эмоциональному состоянию. Потому что адаптированная контрацепция — гарантия эффективной защиты.

Поговорите со своим врачом или гинекологом, он сможет направить вас к подходящему методу. Чтобы задуматься об этом, вот краткое изложение существующих сегодня методов контрацепции.

ВМС (внутриматочная спираль)

В настоящее время существует два типа ВМС: негормональные и гормональные. ВМС вводится в матку врачом или акушеркой без анестезии. Установка выполняется быстро, занимает всего несколько минут.

Продолжительность действия ВМС составляет от 4 до 10 лет в зависимости от модели. Однако врач может удалить его, как только женщина захочет.

Эффективность

ВМС эффективны на 99%. Их эффективность не зависит от женщины, у которой она установлена.

Противозачаточные таблетки

Это небольшая таблетка, которую следует принимать в одно и то же время каждый день в течение 21 дня с последующим 7-дневным перерывом или 28 дней в зависимости от таблетки. Таблетка работает с разными гормонами.

Эффективность

Таблетка очень надежна: ее эффективность при правильном применении превышает 99,7%. Ошибки использования (забывчивость, рвота в течение 4 часов после приема …) могуть снизить ее эффективность до 91%.

Противозачаточный пластырь

Состоит из комбинации двух гормонов. Его следует наклеивать на кожу самостоятельно и обновлять каждую неделю в одно и то же время, то есть в течение 3 недель. Четвертая неделя – это неделя, на которой не носят пластырь. Это не означает, что вы не защищены: противозачаточный эффект все еще присутствует. Прекращение применения пластыря только вызывает начало менструации.

Эффективность

Как и таблетка, эффективность пластыря при идеальном использовании превышает 99,7%. Недостатки и ошибки использования снижают его средний КПД до 91%.

Противозачаточный имплант

Противозачаточный имплантат непрерывно выделяет гормоны. Он имеет форму небольшой цилиндрической палочки и имеет длину 4 см и ширину 2 мм. Он вставляется на внутренней стороне руки под кожу. Врач или акушерка вставляют имплантат под местной анестезией, это длится всего несколько минут. Он может быть удален при желании, но не может оставаться на месте более 3 лет.

Эффективность

Имплант обеспечивает защиту на 99,9%, поэтому он очень надежен. Единственный риск уменьшения его эффектов – употребление препаратов, снижающих действие гормонов (препараты для лечения эпилепсии, туберкулеза, депрессии и т. д.). Таким образом, этот риск распространяется и на все другие методы гормональной контрацепции.

Вагинальное кольцо

Противозачаточное кольцо непрерывно поставляет гормоны. Его диаметр составляет примерно 5 см. Он гибкий и вводится во влагалище так же, как и тампон. Его оставляют на 3 недели и удаляют на четвертой неделе, всегда в одно и то же время. Знайте, что даже если вы сняли кольцо, вы все равно защищены от нежелательной беременности в течение 7 дней перерыва.

Эффективность

При идеальном использовании противозачаточное кольцо так же эффективно, как таблетка или пластырь: оно обеспечивает защиту на 99,7%. Риск забыть снижается, поскольку вам нужно думать об этом только каждые 3 недели.

Диафрагма и маточный колпачок

Диафрагма – это чашечка переменного или одного размера, которая помещается в нижнюю часть влагалища, чтобы заблокировать прохождение спермы в матку. Изготовлен из силикона. Он используется в сочетании со спермицидом (продуктом, разрушающим сперму) для повышения его эффективности.

Колпачок представляет собой очень тонкий силиконовый купол, закрывающий шейку матки.

Диафрагму или маточный колпачок можно надеть во время полового акта, а также за несколько часов до него. Важно сохранять их в течение 8 часов после полового акта. Они многоразовые.

Эффективность

Диафрагма: 94% при идеальном использовании.

Маточный колпачок: 91% для женщин, не имевших детей, 74% для женщин, которые уже были беременны.

Мужской презерватив

Презерватив – одно из единственных средств контрацепции, которое защищает не только от беременности, но и от передачи большинства инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), таких как СПИД. Изготавливается из латекса или полиуретана (для аллергиков на латекс).

Эффективность

При правильном использовании мужской презерватив защищает 98% беременности. Распространенные сбои (разрыв презерватива, неправильное использование и т.д.) снижают надежность этой защиты до 85%.

Женский презерватив

Женский презерватив, как и мужской презерватив, защищает от рисков беременности, а также от инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), таких как СПИД. Изготавливается из нитрила или полиуретана. Он состоит из гибкого кольца на обоих концах, которое вводится во влагалище. Его можно поставить за несколько часов до полового акта. Как и мужской презерватив, он одноразовый.

Эффективность

При правильном использовании женские презервативы обеспечивают 95% защиту от беременности. При менее осторожном использовании эффективность снижается до 79%.

Инъекционные прогестины

Инъекционный прогестин, то есть гормон, вводится внутримышечно каждые 3 месяца врачом, медсестрой или акушеркой. Это обеспечивает непрерывную контрацепцию в течение 12 недель. Этот метод очень эффективен, но он может вызвать значительные нежелательные эффекты (прибавка в весе, отсрочка критических дней…), с которыми ничего нельзя поделать, только подождать, пока эффекты прекратятся.

Эффективность

Так же, как таблетки или пластырь, эффективность инъекционных прогестинов при идеальном использовании превышает 99,7%. Недостатки и ошибки использования снижают его средний КПД до 91%. Есть риск уменьшения его воздействия: употребление препаратов, угнетающих гормоны (препараты для лечения эпилепсии, туберкулеза, депрессии и т. д.).

Спермициды

Использование спермицидов – это резервный метод контрацепции, он не очень эффективен. Спермициды выпускаются в форме геля или свеч. Они помещаются глубоко во влагалище перед каждым половым актом и дезактивируют или разрушают сперму. Желательно использовать их в сочетании с другим методом контрацепции, например с диафрагмой или цервикальным колпачком. Спермициды также можно комбинировать с мужскими презервативами, чтобы смазывать стенку влагалища и повышать их эффективность.

Эффективность

Эффективность спермицидов очень сомнительна, поскольку не всегда известно, когда произойдет точный момент проникновения. Крем-спермициды следует вводить перед половым актом и иметь продолжительность действия около 8 часов. Свечам нужно 10 минут, чтобы они таяли, и работали 60 минут. Учитывая эти ограничения, частота отказов от них колеблется от 18 до 29%.

Методы противозачаточной стерилизации

Методы противозачаточной стерилизации могут быть рассмотрены для взрослых мужчин или женщин. Они вызывают бесплодие, которое считается окончательным. Это личное решение, которое необходимо тщательно обдумать. Кроме того, при стерилизации есть строгие правила – ее делают женщинам старше 35 лет и имеющим как минимум 2 детей. Процедура стерилизации проводится в лечебном учреждении.

Эффективность

Эффективность стерилизации в целях контрацепции не гарантируется на 100%: она зависит от различных методов.

Методы контрацепции

Источник: 1 Минута