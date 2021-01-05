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США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

У США розглядається варіант зменшення в два рази дози вакцини Moderna від COVID-19 під час проведення щеплень. Це дозволить прискорити вакцинацію.

Уряд США розглядає можливість надавати деякій частині населення половину дози вакцини Moderna, щоб прискорити вакцинацію в країні в цілому. Про це в неділю, 3 січня, в ефірі телеканалу CBS заявив Монсеф Слауї, який є керівником операції "швидкість" (Operation Warp Speed) , програми масової вакцинації при адміністрації президента США.

Він повідомив, що зараз уповноважені представники адміністрації президента ведуть переговори щодо цього питання з компанією Moderna і управлінням з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA), передає агентство Reuters. Як відомо, щеплення вакциною від компанії Moderna передбачає введення двох доз одному пацієнту.

"Ми знаємо, що скорочення в два рази дози вакцини Moderna, що вводиться людям у віці від 18 до 55 років в два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшого числа людей тими запасами препарату, якими ми володіємо", - сказав Слауї. Він також висловив впевненість в тому, що половина дози вакцини "викликає ідентичну повній дозі імунну відповідь".

За даними центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC), станом на ранок суботи, 2 січня, в країні перші дози вакцини Pfizer і Moderna отримали 4 мільйона 225 тисяч 756 осіб. Всього у центри вакцинації поставлено вже 13 мільйонів 71 тисяча 925 доз. Зазначається, що це значно нижче цільових показників, адже раніше влада заявляла про плани вакцинувати ще до кінця 2020 року 20 мільйонів осіб.

Источник: dw.com

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