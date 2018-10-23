Стало известно, как физическая активность мужчин влияет на здоровье потомства

Достаточные физические нагрузки улучшают «качество» сперматозоидов и повышают здоровье будущего потомства.

Известно, что дурные привычки и ожирение, нездоровое питание и стресс у родителей отрицательно сказываются на здоровье будущего потомства. Но команда Кристин Стэнфорд (Kristin Stanford) из Университета штата Огайо показала, что на него можно повлиять и в лучшую сторону. В статье, опубликованной в журнале Diabetes, ученые описывают эксперименты с самцами мышей, одна группа которых получала регулярные физические нагрузки в беговом колесе, а другая проводила дни в неподвижности.

Опыты продолжались три недели, в течение которых животных содержали на высококалорийной диете. По завершении тестов у них брали пробы сперматозоидов, после чего к тем и другим самцам подсаживали самок для спаривания. Состояние родившегося потомства оценивалось в возрасте года — время расцвета сил у мышей. И действительно, отпрыски «спортивных» самцов наследовали их активный здоровый метаболизм, имели более низкий уровень инсулина и лучше контролировали содержание сахара в крови. Упражнения их отцов полностью нивелировали негативное влияние их же высококалорийной диеты.

Обследование спермы показало, что унаследованное здоровье метаболизма мыши получили с короткими регуляторными цепочками РНК. Сперматозоиды их отцов отличались пониженным числом этих сигнальных молекул, тогда как сперматозоиды «ленивых» самцов были буквально «набиты» ими. Стоит добавить, что механизм работы таких РНК пока не известен.

Источник: naked-science.ru

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