Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:51
Просмотров: 91

Стало известно, как Украина закупает тесты на коронавирус

Стало известно, как Украина закупает тесты на коронавирус

В Украине через систему госзакупок Prozorro закупили 44 320 тестов на коронавирус на 14 миллионов гривен, из них 4442 штук - ПЦР-тесты.

"С 25.03 по 4.04 включительно было приобретено более 27 тыс. тестов. Для сравнения, с 1.03 через Prozorro не было закуплено ни одного теста, в начале апреля таковых нет", - говорится в аналитике . 

Отмечается, что больше всего тестов закупили для Киевской области (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.). 

Меньше всего заказов из Кировоградской области (90 тестов), Ровенской (140) и Сумской (145).

Из всех тестов 90% - это экспресс-тесты. Они показывают наличие в крови антител к вирусу. То есть дают положительный результат для людей, организм которых активно борется с COVID-19, и тех, кто переболел. Их много покупают центры предоставления первичной медицинской помощи и обычные больницы. 

Точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

Почти половину тестов (более 20 тыс. штук), которые купили через Prozorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7,2 млн грн. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах. 

Речь идет, в частности, о фигуранте журналистских расследований ООО АЛТ УКРАИНА ЛТД, вокруг которой открыто несколько уголовных дел. 

Еще одна подозрительная фирма - ООО Инкос лайн - крупнейший поставщик тестов через Prozorro. Инкос лайн тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате.

Третье место в рейтинге самых успешных поставщиков занимает фирма-новичок ООО МЕД ДИАГНОСТИК. С ней пока заключили только один договор, однако на поставку 5000 тестов на 1,4 млн грн. 

В список крупнейших поставщиков тестов также попали компании ООО МРИЯ-Медикал и КП ФАРМАЦИЯ. 

Ранее стало известно, что затраты Украины на борьбу с пандемией коронавируса составили почти миллиард гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине COVID-19 заболели 172 медика
Сегодня 16:06    37
В ВСУ зафиксировали первую смерть от коронавируса
Сегодня 13:31    223
"Скорая" не будет выезжать на каждый случай, если нет критериев для госпитализации больного – Ляшко
Сегодня 13:13    167
В Харьковской области увеличилось количество подозрений на COVID-19
Сегодня 12:50    398
Как правильно ходить в магазин во время карантина
Сегодня 12:44    434
Первая смерть от коронавируса, связанная с украинским футболом
Сегодня 11:57    312
Из харьковской инфекционной больницы сбежали подростки
Сегодня 11:35    317
В Харьковской области под обсервацию предусмотрено около 2 тысяч мест
Сегодня 11:22    133
В Украине - 1462 случаев заболевания COVID-19
Сегодня 09:45    182
Вместо мыла: Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор"
Сегодня 09:09    894
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 