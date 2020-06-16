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Стало известно, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии

Стало известно, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии

Ученые опросили более чем 1000 людей из 35 стран мира и пришли к неожиданному заключению.

В начале пандемии коронавируса во многих странах мира был небывалый спрос на туалетную бумагу – видео и фото пустых полок с этим товаром разлетались по Сети. Ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма с группой коллег составили психологический портрет скупщиков туалетной бумаги. Результаты исследований в пятницу, 12 июня опубликовал журнал PLOS One.

Так, психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного "скупщика" туалетной бумаги в период пандемии.

Как выяснилось, активные покупатели туалетной бумаги оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальные. Они также отнеслись к угрозе коронавируса со всей серьезностью. Такие граждане испытывают сильную привязанность к близким и стараются максимально их обезопасить.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: карантин

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