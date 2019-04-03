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Стало известно о состоянии ребенка, отравившегося водой из колодца с нитратами

Стало известно о состоянии ребенка, отравившегося водой из колодца с нитратами

Врачи рассказали, в каком состоянии находится годовалый ребенок, которого мать напоила водой из колодца с нитратами.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, состояние мальчика – нормальное, сейчас он находится в общем отделении. В больницу пострадавшего доставили 30 марта. 

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информацию полиция зарегистрировала в Журнале единого учета заявлений и сообщений, однако уголовное производство открывать не будут, поскольку правоохранители не усматривают в действиях матери состав уголовного преступления.

Напомним, как сообщалось, в селе Прудянка Дергачевского района мать дала ребенку, которому год и два месяца, воду из колодца, в которой более чем в 8 раз  было превышено содержание нитратов. При этом женщина знала, что в колодезной воде содержатся вредные элементы.

 

Агентство Телевидения Новости

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