Стан екстреної медичної допомоги на Харківщині (ВІДЕО)

Центральна диспетчерська в регіоні працює вже декілька років, а 10 “карет швидкої” цьогоріч купують за кошти обласного бюджету.

Олена Нагорна, кореспондентка

Кабмін затвердив перший етап реформи екстреної медичної допомоги. Протягом п’яти років обіцяють нові автівки, сучасні диспетчерські та підвищені зарплати. Наразі виділяють понад 900 мільйонів гривень. Але Харківщини серед шести пілотних регіонів – немає.

У межах реформи Харківщина коштів з державної казни не отримає, пояснюють місцеві чиновники. Принаймні цьогоріч. У Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві зокрема оснащуватимуть диспетчерські. На Харківщині такий центр з’явився першим в Україні. На добу тут опрацьовують близько 1500 дзвінків.

Богдан Федак, директор департаменту охорони здоров’я ХОДА

Було би дивно, якби Харківщина потрапила до пілотного проекту. Оскільки екстрена допомога в рамках закону про екстрену медичну допомогу, який вступив в дію 1 січня 2013 року, єдиний регіон вчасно виконав вимоги цього закону. Що це означає? Що Харківщина почала працювати виключно в одній диспетчерській. Одна диспетчерська приймає виклики з усього регіону.

Реформа передбачає закупівлю нових “карет швидкої”. Автопарк Харківщини налічує 226 машин.

Віктор Забашта, директор КЗОЗ “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

Бригади екстреної допомоги можуть працювати на одній автівці до 5 років. А потім їх повинні змінювати. В області ще залишаються 54 машини, які орендували в центральних районних лікарнях. Це застарілі машини типу “УАЗ” і “ГАЗелі”, є 1987 року випуску.

Востаннє партію автівок за державний кошт регіон отримував у 2014. Тоді на майдані Свободи виставили 97 машин.

Віктор Забашта, директор КЗОЗ “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

Бригади повинні були отримати автівки в три етапи. За три роки повністю оновити свій парк. Потім війна, зміна в країні політичного складу.

Після двічі гроші виділяли з обласного бюджету. Цьогоріч 30 мільйонів передбачили на 10 автівок. 5 із них вже придбали. Допомогу надають і з-за кордону.

Віктор Забашта, директор КЗОЗ “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

Це 50 машин, які Китай подарував Україні. Але розмитнювали їх практично два роки. Зараз вони виконують функції медицини катастроф.

Богдан Федак, директор департаменту охорони здоров’я ХОДА

Виділення величезних коштів на придбання автотранспорту для тих пілотних регіонів вважаю величезною несправедливістю. Мабуть, треба би було виділити кошти тим регіонам, де дійсно запрацювало.

Це – одна з машин, придбаних у 2014. У бригаді стверджують: забезпечені всім необхідним. На медикаменти надходить субвенція з державного бюджету.

Євген Довбій, фельдшер

Есть электрокардиограф для снятия ЭКГ. Есть дефибриллятор для реанимационных мероприятий. Есть аппарат ИВЛ. Есть электроотсос. Шины есть, воротники есть. Машины немного изношены, но пока в нормальном еще состоянии.

Катерина Голубовська – лікарка з двадцятирічним стажем – розповідає: режим – напружений, працюють по 12 годин.

Катерина Голубовська, лікарка-кардіологиня

Бывает, попадаются неадекватные пациенты, в состоянии алкогольного опьянения. Были случаи и нападения на бригады. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки повысили зарплату. Молодежь уходит, они ищут лучшую работу, они уезжают за границу. В частности, в Польшу.

Середня зарплата працівників “швидкої”, за даними Забашти, – 10 тисяч гривень. Але молодь отримує значно менше.

Максим Федак, представник ГО “Швидка оберігає кожного”

Сейчас недобор кадров по причинам как общегосударственным, известным на уровне всей страны, – это низкая зарплата, критическая, крайне низкая у людей, которые только закончили мединститут или медучилище. Это порядка 5 тысяч гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Нагорна

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