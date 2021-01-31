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Стан здоров’я військовослужбовців оцінюватимуть за стандартами НАТО

Стан здоров’я військовослужбовців оцінюватимуть за стандартами НАТО

Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України

Як йдеться у повідомленні, в Командуванні медичних сил ЗС України розроблений навчально-методичний посібник “Проведення оцінки стану здоров’я військовослужбовців до та після участі у воєнних операціях”.

У посібнику містяться вимоги відповідного стандарту НАТО та загальні відомості про порядок проведення медичного огляду та формування висновків щодо результатів обстеження військовослужбовців перед виходом у район виконання завдань та після повернення з району виконання завдань. Також у посібнику враховано основні складові Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженого наказом Міністра оборони України від 06 серпня 2014 року № 508.

Зазначений посібник планується використовувати у практичній роботі лікарів військової та госпітальної ланок медичної служби ЗС України, а також командирів військових частин.

Источник: gur.gov.ua

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