Здоровье
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21.02.2021 16:38
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Степанов показал отгрузку партии индийской вакцины от COVID-19 (видео)

Степанов показал отгрузку партии индийской вакцины от COVID-19 (видео)

Министр здравоохранения Максим Степанов опубликовал видео отгрузки в Украину партии индийской вакцины от коронавируса Covishield (Oxford/AstraZeneca).

«Вот, видите, вторая паллета», - говорит за кадром министр.

Полмиллиона доз вакцины с завода-изготовителя в индийском городе Пуне доставят в Мумбаи, откуда грузовым самолетом отправят в Украину с остановкой в Стамбуле. По прибытии препарат распределят между регионами, согласно плану МЗ.

«Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, необходимые для сохранения качества вакцин», - пообещал он.

На этой неделе Степанов улетел в Индию договариваться о поставках вакцины от «ковида». Украина остается единственной страной Европы, где до сих пор не началась вакцинация.

По словам главы Минздрава, премьер-министра и президента, переговоры о поставках вакцин велись с весны 2020 года. За это время обеспечить население вакцинами смогли не только богатые страны.

В нашей стране, согласно официальным сообщениям, кампания по вакцинации должна была стартовать 15 февраля - с первыми поставками препарата в рамках инициативы COVAX. Но поставки отложили, вместе с этими «поплыли» и сроки.

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, имееющей мощности для производства в Индии. Вакцина от COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

Напомним, 24 декабря Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Первыми вакцины от ковид получат медики, пожилые люди из группы риска и военнослужащие.

Однако анонсированная Минздравом, правительством и президентом вакцинация 15 февраля так и не началась. Вместо этого в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, позволяющего уволить директора НАБУ Артема Сытника – его ведомство расследует дело о закупке вакцин с вероятной переплатой.


Агентство Телевидения Новости

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