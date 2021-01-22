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Степанов рассказал, когда и какие вакцины от коронавируса получит Украина

Степанов рассказал, когда и какие вакцины от коронавируса получит Украина

Среди препаратов, которые привезут через механизм COVAX — AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna

Уже в первом полугодии 2021-го Украина должна получить 8 млн доз вакцин через механизм COVAX, среди них препараты AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, 6 января COVAX также подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тысяч доз вакцины Pfizer в случае, если страна будет отвечать установленным критериям.

"Украина этим критериям соответствует, в частности, у нас есть утвержденный национальный план вакцинации и возможность обеспечить холодовую цепочку, соответствующую логистику и условия хранения", — пояснил министр.

Он добавил, что ведутся переговоры и с компаниями-производителями вакцин — это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. А вот диалог с другими производителями все еще продолжается.

"Со всеми компаниями у нас подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено", — подчеркнул Степанов.

По его словам, речь идет о "мировых топ-компаниях с безупречной репутацией, которые производят вакцины от коронавирусной болезни".

Глава Минздрава сообщил, что основным вопросом, который обсуждали во время переговоров, стали сроки первых поставок вакцин — поначалу компании предлагали доставить их в конце 2021 — начале 2022 года.

Однако, по словам чиновника, в итоге удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что Украина рассчитывает получить кредит Всемирного банка в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года.

Источник: delo.ua

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