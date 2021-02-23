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Степанов в Індії домовився про ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax

Степанов в Індії домовився про ще пять мільйонів доз вакцини NovaVax

Глава МОЗ України заявив про нові домовленості про постачання в Україну вакцини від коронавірусу NovaVax - ще на п'ять мільйонів доз.

Україна отримає ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax виробництва індійського Serum Institute. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у Facebook у понеділок, 22 лютого.

"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника", - повідомив Степанов. Втім, за його словами, цю домовленість ще треба затвердити підписанням договору.

* Вакцина NovaVax буде в Україні лише в липні

За словами глави міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, таким чином загальний обсяг доз вакцини NovaVax, який отримає Київ, складе 15 мільйонів. Водночас, згідно з планами глави МОЗ України, ця вакцина почне постачатися в Україну лише з липня цього року.

Американський фармацевтичний концерн NovaVax раніше повідомив, що розроблена ним вакцина має ефективність у 89,3 відсотка. Також, зазначають у концерні, вона ефективна і проти британського і південноафриканського варіантів коронавірусу.

Водночас, Україна отримуватиме вакцину, що буде вироблятися у Індії. Один з найбільших виробників вакцин у світі, індійський Serum Institute, буде виготовляти препарат за ліцензійною угодою.

* Перші індійські вакцини вже відправилися в Україну

Так само Україна отримає вакцину, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, яку Serum Institute також виготовляє за ліцензійною угодою під брендом CoviShield. Однак, за словами Степанова, перші 500 тисяч доз цієї вакцини вже було відвантажено з заводу у Індії. За даними міністра, вакцина транспортується до Мумбаї, а потім "довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України".

Про першу домовленість на постачання вакцин з Індії Степанов повідомив ще 5 лютого. Тоді він зазначив, що загалом Україна отримала підтвердження на поставки 12 мільйонів доз препаратів AstraZeneca та NovaVax. За його словами, питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents.

Степанов в Індії домовився про ще пять мільйонів доз вакцини NovaVax

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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