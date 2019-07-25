Стійке до препаратів: через зміни клімату світом поширилося небезпечне захворювання

Особливо він небезпечний для пацієнтів із ослабленою імунною системою

У понад 30-ти країнах світу виявили грибок, який став серйозною глобальною загрозою здоров'ю людини. Цей організм важко ідентифікувати без спеціалізованих лабораторних методів. Про таке повідомляє Science Alert.

Особливо він небезпечний для пацієнтів із ослабленою імунною системою.

За словами науковців, цей грибок важко ідентифікувати без спеціалізованих лабораторних методів.

Він є стійким до багатьох протигрибкових препаратів і може поширюватися між пацієнтами в лікарнях та інших медичних установах і викликати спалахи. Він може призвести до інфекцій кровотоку, серця або головного мозку. І ранні дослідження показують, що він смертельний для 30-60% пацієнтів.

Дослідники зі Сполучених штатів та Нідерландів припускають, що глобальне потепління могло зіграти ключову роль, і кажуть, що це може бути першим прикладом нового грибкового захворювання, яке виникає в результаті зміни клімату.

"Річ у тому, що грибкові інфекції у людей зустрічаються рідко. Ссавці мають більш розвинену імунну систему, ніж інші організми, схильні до ризику грибкових інфекцій. І більшість грибів у навколишньому середовищі не можуть рости при температурах людського тіла", – наголосив мікробіолог Артуро Касадевалл, один з авторів нового дослідження.

Але, оскільки клімат став теплішим, дослідники говорять, що C. auris зміг адаптуватися, що допомогло йому розмножуватися при температурі тіла людини 37°С.

"Найбільш загадкове те, що Candida auris з’явилися одночасно на трьох різних континентах, і це дуже складно пояснити. Ви повинні спробувати подумати, що може бути об'єднуючим фактором тут? Це різні суспільства, різні групи населення. Але їх об'єднує те, що світ стає теплішим", – наголосив Касадевал.

Ймовірно, Candida auris раніше був водним організмом і харчувався мертвими залишками, проте глобальне потепління і підвищення солоності вод направило його еволюцію так, що він зміг жити в рідинах тіла людини.

Источник: 5.ua

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