Столкновение характеров в семейных отношениях. Как достичь гармонии?

Давным-давно людьми была замечена весьма интересная закономерность: чем более не похожи два человека друг на друга, тем лучше они сходятся. Словно разные полюсы магнита, противоположности обладают поразительным притяжением.

Существует множество преданий, которыми люди пытались объяснить этот удивительный факт. Пересказывать их можно вечно, но во всех есть несколько одинаковых моментов: когда-то люди были гармоничны, но затем их раздели на две части, и теперь каждый человек стремится найти свою потерянную половинку, чтобы обрести счастье.

В каждой легенде и сказке есть маленькая доля правды. Так можно ли с уверенностью сказать, что все эти предания – выдумка? Ведь нередко случается так, что два абсолютно не похожих человека – настолько разных, что, казалось бы, им даже поговорить не о чем, — находят друг друга.

Серьезные педанты теряют голову от легкомысленных хохотушек, заядлые трудоголики не чают души в лежебоках, а большие добряки отчего-то особенно падки на хмурых ворчунов.

Так почему же подобное происходит? Зачем люди выбирают настолько противоположных себе партнеров?

Все не так сложно. Противоположности притягиваются друг к другу именно потому, что одному не хватает того, что есть в другом.

Но можно ли говорить о гармонии? Ведь очень часто бывает так, что любящие сердца скорее притираются и привыкают друг к другу, чем гармонируют.

Сильный объект всегда быстрее забирает энергию у более слабого – это закон природы.

Сильный волевой муж будет давить на мягкотелую жену, при этом его слово будет становиться только громче, а у жены воли так и не прибавится. Трудоголик будет вкалывать до седьмого пота, а лежебока так и останется лежебокой – зачем ему напрягаться? Ну а хмурый ворчун не станет добрее к окружающим – у него и так есть партнер, который сам скажет все, что нужно.

Стоит ли говорить, что подобный механизм ломается – у кого-то раньше, а у кого-то позже, но рано или поздно это произойдет. Муж запугает жену, трудоголик начнет обвинять лежащего на диване в лени, а веселый добряк устанет от вечно хмурого ворчуна.

А ведь это несложно понять: равновесие достигается именно тогда, когда эта самая энергия присутствует в равном количестве в обоих партнерах. Если мягкотелая жена научится твердости у своего волевого мужа, их брак станет только крепче. Лежебока возьмется за дело – и тем самым приведет в восторг своего любимого трудоголика. А добрый весельчак воспарит на седьмое небо, когда увидит искреннюю улыбку на губах своего ворчуна.

Не это ли есть счастье?

Источник: http://www.garmoniazhizni.com

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