Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битья

Теперь горожане будут "сбивать" свою злость не на велосипедах или щеках провинившихся друзей, а в специально отведенных местах.

В Нью-Йорке появились "антистресс-подушки" прямо на улицах, в которые можно бить, если злость кипит по венам.

Их установило дизайнерское бюро Donttakethisthewrongway во время Недели дизайна в мегаполисе, передает Designboom.

Яркие желтые подушки появились на нескольких городских улицах, на них написано "общественный мешок для битья".

Бюро предложило таким образом горожанам избавляться от стресса и разочарования, которым часто люди не дают выйти наружу.

Нью-йоркцы предложение заценили - и вовсю начали пробовать новую антистресс-игрушку.

Фото: designboom

Фото: designboom

Фото: designboom

И "Йод" считает эти подушки самым умным подарком любому горожанину, тем более жителю мегаполиса.

Вот представьте: едете вы на работу на машине, естественно, в час пик попадаете в пробку. Теперь, вместо того, чтобы орать на проезжающих мимо водителей, можно выйти побить желтую подушку - и стресс как рукой снимет. А зная столичные пробки, бить подушку можно долго - все равно машины с места не тронутся