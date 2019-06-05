Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 15

Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битья

Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битья

Теперь горожане будут "сбивать" свою злость не на велосипедах или щеках провинившихся друзей, а в специально отведенных местах.

В Нью-Йорке появились "антистресс-подушки" прямо на улицах, в которые можно бить, если злость кипит по венам.

Их установило дизайнерское бюро Donttakethisthewrongway во время Недели дизайна в мегаполисе, передает Designboom.

Яркие желтые подушки появились на нескольких городских улицах, на них написано "общественный мешок для битья".

Бюро предложило таким образом горожанам избавляться от стресса и разочарования, которым часто люди не дают выйти наружу.

Нью-йоркцы предложение заценили - и вовсю начали пробовать новую антистресс-игрушку.

Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битьяФото: designboom

Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битьяФото: designboom

Стресс долой! На нью-йоркских улицах установили специальные подушки для битьяФото: designboom

И "Йод" считает эти подушки самым умным подарком любому горожанину, тем более жителю мегаполиса.

Вот представьте: едете вы на работу на машине, естественно, в час пик попадаете в пробку. Теперь, вместо того, чтобы орать на проезжающих мимо водителей, можно выйти побить желтую подушку - и стресс как рукой снимет. А зная столичные пробки, бить подушку можно долго - все равно машины с места не тронутся

Перейти к списку новостей

Темы: стресс

Читайте ещё:

Внезапное волнение и беспокойство: медики рассказали, как избавиться от симптомов
20.03.2019 12:04    382
В Херсоне водители маршруток не вышли на рейсы "из-за того, что у них стресс"
15.11.2018 10:29    566
Что такое "позитивная травма" и чем она опасна: ответ психолога
03.10.2018 07:28    412
5 натуральных способов победить стресс
27.07.2018 12:11    433
Ученые подтвердили связь между стрессом и аутоиммунными заболеваниями
24.06.2018 16:00    471
Врачи: смех помогает снизить уровень стресса и укрепить иммунитет
03.04.2018 12:02    533
Что помогает справиться со стрессом на работе
16.05.2016 11:11    807
10 продуктов для борьбы со стрессом
29.04.2016 10:25    1024
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 