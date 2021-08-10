Строительство онкоцентра: продолжаются работы по сборке каркаса первой очереди и заливке монолитных стен

Объект создают в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство». Сейчас работы ведутся в секциях А, Б и В первой очереди строительства. Как сообщили в ХОГА со ссылкой на заместителя председателя Харьковской ОГА Михаила Харнама, продолжаются работы по сборке каркаса первой очереди и заливке монолитных стен.

«Колонны первого яруса уже установлены, монтируем ригели и плиты перекрытия. После того как будут смонтированы плиты перекрытия, до конца этой недели будет смонтирована первая колонна второго яруса. Далее колонны будут монтировать в соответствии с графиком поставок», - рассказал Михаил Харнам.

Он отметил, что работы на объекте проходят согласно графику.

«На сегодня на объекте работают 5 грузоподъемных механизмов. Проводятся работы по подпорке стенок. Это очень кропотливая, тяжелая работа и она может быть в какой-то степени и не заметна, но очень важна, так как она по технологии держит и другие процессы по сборке конструкций», - сообщил Михаил Харнам.

Параллельно на объекте продолжается заливка монолитных стен, увязка арматуры, установка ригелей и подготовка к бетонированию стен.

«За неделю мы приняли 140 кубов бетона, смонтировали 13 диафрагм, установили 46 балок и 20 ригелей. Также продолжаются работы по опалубку», - рассказал начальник участка Степан Ильков.

Также на объекте обустраивают кислородную и тепловую станции.

Агентство Телевидения Новости