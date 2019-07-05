Своими силами: 10 приложений, чтобы избавиться от депрессии, тоски и плохого настроения

Если вы часто чувствуете себя подавленным и тоскливым, а эмоции потеряли окраску, лучше отправиться к врачу и диагностировать своё состояние — в случае, если это настоящая депрессия, самолечение может быть не только бесполезным, но и очень вредоносным. Но если вы знаете, что просто склонны к грусти и меланхолии, можно призвать на помощь гаджеты: оказывается, они не только ввергают в тоску, но и могут помочь с ней справиться.

Делимся 11 самыми классными приложениями, которые помогут структурировать жизнь, подскажут, как избавиться от депрессии и нокаутировать своих демонов.

Moodnotes

Создатели приложения Moodnotes выражают обеспокоенность тем фактом, что, согласно прогнозу Всемирной организации здоровья, к 2030 году депрессия станет одной из главных причин инвалидности. И их можно понять! Так что они задались вопросом, как избавиться от депрессии, и придумали приложение-журнал: по сути, пользователь ведёт небольшой дневник, изучая самого себя, свои реакции и чувства, улучшая настроение и самочувствие.

Журнал заполняется пару раз в день, каждая запись дополняется конкретными эмоциями. Например, вы записываете: «Позвонил Миша и пригласил на свидание», дополняя это смайликом предвкушения или радости. Или грусти, если Миша не очень. В общем, в результате вы сможете проследить, что и какие эмоции у вас вызывает, и регулировать свои мысли по поводу того или иного события.

Pacifica

Pacifica по своей структуре напоминает несколько приложений в одном: здесь есть чат, доски для сообщений, возможность вести дневник, геймификация и опция поставить цель на какой-то период. Кроме того, вы можете следить за своими привычками и их эволюцией — всё для того, чтобы погрузиться в атмосферу осознанности и избавиться от тревоги. Основатели Pacifica выстроили работу приложения на принципах когнитивно-поведенческой терапии, осознанной медитации и трекинга ментального и физического здоровья.

Happify

«То, как вы себя чувствуете, имеет значение!» — уверяют в Happify, приложении, созданном для того, чтобы сделать вас счастливыми. Когда вы тоскуете, подвергаетесь стрессу, депрессии или тревожности, Happify предлагает эффективные инструменты и программы для того, чтобы взять под контроль мысли и чувства. В нём представлены разные игры и задания — придётся приложить силы, но, когда на кону ваше счастье, можно и постараться!

Daylio

Для тех, кто ненавидит писать: в Daylio вам нужно только выбрать настроение и добавить активности, которыми вы сегодня занимались. На одну запись уйдёт несколько секунд. Зачем это делать? Вы сможете заметить паттерны своего поведения, проследить взаимосвязь между действиями и реакциями на них, добавите новые полезные привычки: пробежки, ранние завтраки или подъёмы. Приложение покажет, как часто и когда вы были счастливы, когда настроение было не очень — а вы сможете проанализировать поведение и понять, при каких условиях чувствуете себя лучше всего и как можете избавиться от депрессии.

Moodkit

Что делать с плохим настроением? Загружать Moodkit — приложение, разработанное 2 клиническими психологами; соответственно, в его работе эффективно используются научные психологические принципы. В нём есть классная функция Thought Checker, которая позволяет управлять негативными мыслями, вызванными специфическими ситуациями. Вы сможете идентифицировать и опознать эти мысли, а впоследствии — изменить их, чтобы повлиять на собственные эмоции и избавиться от тревоги. Таким образом вы научитесь менять и отношение к ситуации в целом.

Worry Watch

Принцип работы Worry Watch строится на 4R — record, reflect, reason и refute, то есть записать — отрефлексировать — обосновать — опровергнуть. Смысл в том, что вы записываете то, что вас беспокоит, и определяете, насколько это вероятный сценарий. Затем вы фиксируете, случилось ли в действительности то, о чём мы волновались, прослеживаете паттерны своей тревожности и осознаёте (чаще всего), насколько беспочвенны ваши переживания.

Track Your Happiness

Приложение Track Your Happiness нужно всем тем, кто переживает, что в «аппках для счастья» не хватает доказательной базы — создатель, Мэтт Киллингсворт, придумал его, когда писал докторскую диссертацию для Гарвардского университета. Приложение задаёт вопросы на протяжении дня, выясняя, как ты себя чувствуешь и что делаешь — создатели решили, что только таким путём смогут отследить важные для каждого человека моменты и понять, как он живёт и что определяет его счастье.

Спустя каждые 50 вопросов вы получаете отчёт о счастье, так что видите, в какие моменты чувствовали себя лучше всего — соответственно, можете заниматься этим делом чаще.

Rootd

Rootd — это штука, которая помогает бороться с паническими атаками. Когда вы чувствуете приближение этого состояния, нажимаете большую красную кнопку и либо встречаете атаку с высоко поднятой головой, либо находите комфорт настолько быстро, насколько это возможно. Вы учите матчасть про атаки: откуда они берутся, из-за чего происходят и почему могут происходить именно с вами. В редакции никто не пробовал, но пользователи приложения уверяют, что избавились от панических атак в рекордно короткие сроки.

Calm

Это довольно популярное приложение, так что, вероятно, вы с ним уже сталкивались: в Calm можно научиться медитации, осознанным движениям и спорту, правильному сну, а также послушать композиции и подкасты, которые помогут полноценно отдохнуть и избавиться от депрессии. В общем, сквозь такую защиту тревожности не пробраться.

Super Better

Super Better — это не приложение, а полноценная игра, которая учит быть сильным и бороться с депрессией, оставаясь мотивированным что бы ни случилось. «Играйте в Super Better и откроете в себе героический потенциал!» — обещают создатели. Вы будете находить злодеев и бросать им вызов, завершать квесты, собирать команду, сможете даже примерить на себя секретную личность — в общем, станете воином добра поймете, как избавиться от тревожности и депрессии.

Источник: anywellmag.com

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