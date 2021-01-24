Світлана Шаталова: В Україну прибув «Куросурф» — препарат для лікування дихальної недостатності у малюків

До України прибуло 1557 ампул «Куросурфу» — препарату для лікування дихальної недостатності у малюків, який в стислі терміни буде доставлений у регіони. Про це заявила під час ранкового брифінгу заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Напередодні у Міністерстві охорони здоров’я прийняли рішення щодо розподілу «Куросурфу» по регіонах, а вже сьогодні його буде розвезено в регіони країни у терміновому порядку. Кожна ампула препарату — це фактично врятоване життя дитини у разі виникнення дихальної недостатності у перші секунди після появи на світ», — повідомила заступниця Міністра.

Зазначимо, що в Україні щороку народжується від 5 до 6 тисяч малюків із проблемами дихання. З огляду на це МОЗ у 2020 році ініціювало закупівлю ліків на 85,8 млн грн у межах програми «Дихальні розлади новонароджених».

«На жаль, закупівля препарату «Куросурф» Державним підприємством «Медичні закупівлі України» у 2020 році не була проведена, що призвело до загрози дефіциту сурфактантів в Україні. Лише завдяки спільній роботі з лікарями-неонатологами та пацієнтською спільнотою у середині грудня ми терміново організували закупівлю через міжнародну організацію Crown Agents», — додала Світлана Шаталова.

У 2021 році фінансування за напрямом здійснюватиметься за рахунок Програми медичних гарантій. Це означає, що кожен профільний медзаклад буде самостійно закуповувати необхідні найменування та кількість ліків.

Источник: moz.gov.ua

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