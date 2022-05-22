Світом шириться мавпяча віспа

Ще не оговталися після коронавірусу, як світом шириться новий спалах – мавпячої віспи. За останні тижні зафіксували десятки випадків.

Уже понад сотню випадків у щонайменше 12 країнах світу, із діагнозом Мавпяча віспа до лікарень тепер щотижня потрапляють нові пацієнти – чимала частина з них це чоловіки, йдеться в ТСН.

В Італії недугу зафіксували аж у 3, більшість захворіла після відпустки. «Вважається, що вірус мавпячої віспи має помірну передачу серед людей. Імовірність подальшого поширення вірусу через тісний контакт, наприклад, через статеві контакти, вважається високим», – зазначає речник Європейської комісії Стефан де Керсмекер.

Ця хвороба насправді не нова. Випадки були ще у минулому столітті переважно у Африці. Характерні висипи, які згодом перетворюються на пухирі, лихоманка, біль у голові та м’язах, а ще збільшення лімфатичних вузлів – такі характерні ознаки мавпячої віспи. Симптоми насправді лише звучать жахливо, кажуть лікарі, бо хвороба здебільшого протікає м’яко, відсоток смертності невеликий, а пацієнти одужують за кілька тижнів. І хоча ліків від мавпячої віспи немає, але попередні дослідження показують вакцина проти звичайної віспи на 85% ефективна проти нього, бо ж ці віруси дуже схожі.

Що зараз найдужче непокоїть експертів, це те, чому випадків хвороби побільшало у нетипових для цього країнах. “Що незвичайно, так це те, що випадки зафіксовані у багатьох містах, на континентах, які віддалені один від одного. Думаю згодом пазл складеться. І що незвичайно, більшість з цих людей не їздили до Африки, не контактували з тваринами, які експортуються звідти», – каже представник американського товариства тропічної медицини та гігієни Деніел Бауш.

Випадків мавпячої віспи побільшає улітку, коли почнуться фестивалі та вечірки. Але говорити про пандемію масштабів коронавірусу, зарано, переконують дослідники. Мавп’ячу віспу під контроль вже взяли і моніторять у ВООЗ. «Що нам дійсно потрібно, так це зрозуміти основну епідеміологію віспи мавп. Це ще раз підкреслює загрозу таких вірусів. Звісно це у полі нашого зору. Але у першу чергу треба дослідити недугу в країнах Африки, щоб з’ясувати як вона циркулює та ризики, які вони можуть викликати», – зазначив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Поки ж ВООЗ настійно рекомендує не стагматизувати людей через хворобу. Інакше хворі рідше звертатимуться за медичною допомогою і тоді з віспою мавп буде впоратися складно.

Агентство Телевидения Новости