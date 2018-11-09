Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:43
Просмотров: 60

Супергерои совершают больше актов насилия, чем злодеи: любопытное исследование

Супергерои совершают больше актов насилия, чем злодеи: любопытное исследование

Супергерои с кинофильмов совершают больше актов насилия, чем злодеи. Это выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания и рассказали об этом на Национальной конференции Американской педиатрической ассоциации.

Во время исследования ученые оценили 10 популярных фильмов о супергероях и злодеях 2015-2016 года, в их числе "Отряд самоубийц", "Дэдпул", "Человек-муравей" и "Мстители: эра Альтрона". Как подсчитали исследователи, в этих фильмах положительные герои совершили 2191 акт насилия, а отрицательные — 1724. Из них чаще всего совершались драки – 1620 и 599 ситуаций соответственно. В то же время в 6590 случаях супергерои использовали смертельное оружие, тогда как злодеи — только в 604 случаях. При этом злодеи лидировали в травле, шантаже и пытках — суммарно таких эпизодов оказалось 237, супергерои же прибегали к этим действиям 144 раза.

Кроме того, ученые обнаружили также и разделение по половому признаку — мужские персонажи совершали в среднем 33,6 акта насилия на час экранного времени, женские — всего 6,5.

Ученые обеспокоены такими ролевыми моделями для детей и подростков, которые считают супергероев "крутыми" и стремятся подражать их поведению. А предлагаемый в фильмах образ говорит им, что агрессия оправдана, если ее проявляет положительный персонаж.

Источник: http://www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дети, игры

Читайте ещё:

В Новой Зеландии рыбак выловил из воды ребенка, сбежавшего от родителей, приняв его за куклу
Сегодня 14:00    145
Доктор Комаровский призвал не помогать своим детям
Сегодня 13:45    271
В Красноградском районе еще 40 детей смогут пойти в детский сад
Сегодня 13:09    59
10 простых правил для работающих родителей
08.11.2018 09:23    270
«Начала душить одноклассника». Стали известны подробности конфликта в школе под Харьковом
06.11.2018 07:19    842
У Харкові відбулась благодійна вистава “Ми – маленькі діти”
06.11.2018 07:05    79
Какие приложения могут манипулировать детьми: эксперты дали ответ
01.11.2018 08:12    172
Первый внеземной ребенок может родиться в 2024 году
31.10.2018 22:50    203
В России лев напал на трехлетнюю девочку в цирке (видео)
29.10.2018 10:18    884
Як вберегти дитину від інфекцій в дитячому садку
29.10.2018 09:54    194
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 