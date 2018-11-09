Супергерои совершают больше актов насилия, чем злодеи: любопытное исследование

Супергерои с кинофильмов совершают больше актов насилия, чем злодеи. Это выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания и рассказали об этом на Национальной конференции Американской педиатрической ассоциации.

Во время исследования ученые оценили 10 популярных фильмов о супергероях и злодеях 2015-2016 года, в их числе "Отряд самоубийц", "Дэдпул", "Человек-муравей" и "Мстители: эра Альтрона". Как подсчитали исследователи, в этих фильмах положительные герои совершили 2191 акт насилия, а отрицательные — 1724. Из них чаще всего совершались драки – 1620 и 599 ситуаций соответственно. В то же время в 6590 случаях супергерои использовали смертельное оружие, тогда как злодеи — только в 604 случаях. При этом злодеи лидировали в травле, шантаже и пытках — суммарно таких эпизодов оказалось 237, супергерои же прибегали к этим действиям 144 раза.

Кроме того, ученые обнаружили также и разделение по половому признаку — мужские персонажи совершали в среднем 33,6 акта насилия на час экранного времени, женские — всего 6,5.

Ученые обеспокоены такими ролевыми моделями для детей и подростков, которые считают супергероев "крутыми" и стремятся подражать их поведению. А предлагаемый в фильмах образ говорит им, что агрессия оправдана, если ее проявляет положительный персонаж.

Источник: http://www.segodnya.ua

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