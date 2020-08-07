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"Суперинфекция": почему во время пандемии коронавируса надо вакцинироваться от гриппа

Суперинфекция: почему во время пандемии коронавируса надо вакцинироваться от гриппа

Медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа этой осенью, чтобы избежать одновременного удара двух инфекций по иммунитету.

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" рассказал иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, количество больных с пневмониями увеличивается ежегодно. Из-за этого растет и количество смертей от вирусов. В сочетании с коронавирусной инфекцией увеличиваются риски заболевания пневмонией с осложнениями. Как отметил Волянский, это можно предупредить, сделав прививку от сезонного гриппа.

"Скорее всего, вакцинированный человек не заболеет гриппом и не возникнет наслоения инфекции - это называется "суперинфекция", когда одна инфекция накладывается на другую. Мы такого еще не видели, но увидим осенью", - сказал Волянский.

Вакцинация от гриппа в Украине не входит в перечень обязательных прививок, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Харьковского медуниверситета Дмитрий Кацапов.

"Коронавирус является новой реальностью. Сейчас мы видим, что для детей коронавирус является не таким опасным. Взрослые старше 40-50 лет уязвимы к коронавирусу. И если они будут болеть сезонным гриппом, это будет очень опасно. По нашим исследованиям, большие вспышки гриппа происходят каждые четыре-пять лет. В следующем году может быть очередная вспышка гриппа. Если он сочетается с коронавирусом - это будет смертельная комбинация".

Сезонная вакцина от гриппа в Украине появляется в продаже в течение октября. Стоит она от 300 до 400 гривен. Делать вакцину нужно в начале сезона - на формирование иммунитета от вируса необходимо 3-4 недели с момента вакцинации.

По мнению иммунолога Андрея Волянского, из-за низкого уровня прививок от гриппа украинцам будет сложнее преодолеть коронавирус.

"Может быть в Украине тяжелее ситуация, чем в других странах Европы. В Украине первая волна коронавируса очень сильно растянута из-за введения довольно жесткого карантина. И поэтому мы только входим в первую волну. Это, к сожалению, может привести к тому, что в Украине будет тяжелое течение", - добавил Волянский.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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