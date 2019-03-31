Супрун дала советы, как "пережить" день выборов

И.о главы Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун дала советы тем, кто будет работать непосредственно в день выборов президента Украины, 31 марта, наблюдателем, представителем экзит-пола или членом избирательной комиссии.

Свои рекомендации Ульяна Супрун обнародовала в Facebook.

"Завтра, пока в соцсетях и на улицах много людей ожидать результатов и заняты, члены избирательных комиссий, наблюдатели и команды экзит-полов работать с утра до глубокой ночи. Собрали советы, которые помогут выдержать сутки, в которой мало сна, свежего воздуха и движения , зато много людей и значительная потребность в концентрации внимания", - написала Супрун.

Первый совет - взять с собой еду. "Нужны питательные вещества, а не просто калории. Поэтому в день выборов пригодятся яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины", - отметила министр и рекомендовала в рацион добавить также белковую пищу: омлет, орехи, сыр, мясо.

Кроме того, министр посоветовала пить воду - 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе.

Также Супрун порекомендовала позаботиться о своем комфорте и гигиене. "Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливых. Решат это 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, и вряд ли на участках будут бумажные салфетки", - добавила она.

Среди рекомендаций от министра - делать приседания и растягиваться время от времени, чтобы предотвратить застой крови в венах и боль в пояснице.

Также следует проветривать помещения, ведь на участках будет собираться много людей, а недостаток кислорода и избыток углекислого газа приводят к сонливости и недостатку концентрации.

Министр посоветовала взять с собой аптечку, а еще - сменную и теплую одежду. "Чем больше вы будете хотеть спать, тем сильнее будете мерзнуть. Когда тело нуждается во сне, то меньше гормонов щитовидной железы, растет уровень мелатонина, а уровень гормона стресса и боевой готовности кортизола сходит на нет. Поэтому температура тела несколько снизится, а вам может понадобиться свитер", - отметила Супрун.

Источник: prm.ua

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