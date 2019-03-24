Супрун хоче кримінальну відповідальність за ліки без рецепту

Українці не повинні мати такого вільного доступу до антибіотиків, переконана очільниця МОЗ

Міністерство охорони здоров'я виступає за запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепту. Про це сказала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, за її словами, в законі прописано, що аптека, яка продає ліки без рецепту, навіть якщо це ліки, які потребують рецепту, може бути оштрафована лише на 120 гривень.

"Немає кримінальної ніякої відповідальності. Для них (аптек – ред.) це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепту", – заявила Супрун.

Також вона звернула увагу на проблему безконтрольного прийому антибіотиків: "Це дуже велика проблема... Через те, що багато років користувалися антибіотиками неправильно, зараз дуже багато туберкульозу або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими самими антибіотиками, бо вже є резистентність до них".

Супрун розповіла, що минулого тижня на засіданні Кабміну було прийнято стратегію для боротьби саме зі стійкістю до антибіотиків: "Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, бо в більшості не потрібно лікуватися антибіотиками, коли є вірусне захворювання... І ми мусимо звузити причини, чому ми користуємося ними".

Источник: 5.ua

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