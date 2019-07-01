Супрун назвала одну з причин передчасної смертності – до чого тут ягоди

Ягоди – це не просто їжа, а функціональна їжа, каже очільниця МОЗ

Ягоди допомагають знизити ризики певних захворювань або полегшити їх перебіг, а недостатнє їх споживання визнано однією з причин передчасної смертності. Про це в.о. міністр охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

"Ягоди – це не просто їжа, а функціональна їжа, тобто така, що допомагає знизити ризики чи полегшити перебіг якихось захворювань. Зокрема, завдяки антоціанам та вітамінам ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості. А недостатнє споживання фруктів та ягід нещодавно визнали однією з причин передчасної смертності", – написала вона.

Супрун розповіла, чим корисні ягоди. Зокрема, чорна смородина містить ті ж речовини, що й деякі ліки від депресії. Малина на 15% зменшує ризик серцево-судинних хвороб, але для цього слід їсти принаймні 200 грамів ягід щодня. Натомість малина не збиває температуру, хоч і містить ацетилсаліцилову кислоту.

"У 100 грамах малини лише 1 міліграм ацетилсаліцилової кислоти, в той час як в таблетці понад 300. Флавоноїди малини можуть мати незначну противірусну дію", – написала в.о.міністра.

За словами чільниці МОЗ, всі ягоди мають компоненти, корисні для здоров'я судин: вони активують фермент ендотеліальну синтезу оксиду азоту, чим сприяють розширенню судин і пониженню тиску, та пригнічують утворення пінистих клітин та розвитку атеросклерозу.

Керівник МОЗ зауважила, що у 100 грамах полуниці стільки ж вітаміну С, як у цілому лимоні, а в чорній смородині — вдвічі більше. А чорниця корисна людям з діабетом другого типу – вона підвищує чутливість тканин до інсуліну в людей з ожирінням, свідчать дослідження.

"Ягоди стають на заваді старінню мозку. Принаймні, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і полуниці покращило ріст нейронів (нейрогенез), спиняло вільнорадикальні процеси і загибель нейронів, та покращило пам’ять і координацію рухів. Ці дані знайшли певне підтвердження і на людях", – зауважила в.о. міністра.

Але деякі уявлення людей про властивості ягід є помилковими, каже Супрун. Так, чорниця хоч і має високий вміст антоціанів – фіолетових сполук, що мають антиоксидантну і протизапальну дію, однак наразі немає експериментально отриманих доказів того, що ця ягода може покращити зір.

Супрун пише, що аби споживання ягід приносило максимальну користь, доросла людина має з'їдати 300-400 грамів їх щодня. "Вітамін С, що міститься в ягодах – водорозчинний, тому коли його концентрація в крові сягає порогового значення, нирки починають його виводити. Решта біологічно активних сполук також виводиться нирками і не накопичується", – зауважила Супрун.

Вона радить після споживання ягід чи фруктів полоскати рот водою, аби вберегти зубну емаль, а купувати і збирати ягоди слід уранці, після чого тримати їх у холодильнику.

"Замочуйте ягоди та фрукти в розчині соди. Це потрібно для зменшення вмісту пестицидів, якими обробляють ягоди при вирощуванні і транспортуванні. Потрібно взяти 2 чайні ложки соди і розчинити в літрі води", - рекомендує керівник МОЗ.

"Ягоди слід поєднувати з жирами – це потрібно для поглинання в кишківнику жиророзчинних вітамінів. "Наприклад, соус із малини чи порічок і жирна риба, печінковий паштет і ягідний мармелад, чи поєднання йогурту чи сметани, какао, тахіні і ягід. Тахіні (тхіна) — це перемелене у воді насіння кунжуту — цінне джерело кальцію, амінокислот та жирів. Какао також містить корисні жири та поліфенольні сполуки, корисні для здоров’я серця і мозку", - пише Супрун.

Чільниця МОЗ радить готувати з ягід морси, а не компоти. Для цього треба просто розтовкти ягоди і залити водою. Ягоди і фрукти краще заморожувати, а не варити з них варення. Ягоди можна заморожувати як цілими, так і зробити з них пюре та розкласти по контейнерах.

"Пам’ятайте, що ягоди і фрукти не є ліками. Втім, якщо їх бракуватиме – так ви не збільшуєте споживання доданих цукрів, не руйнуєте вітамін С тривалим нагріванням раціоні, здоров’я буде дедалі псуватися", – зауважує керівник МОЗ.

Источник: 5.ua

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