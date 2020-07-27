Сушка белья на балконе опасна

Многие люди считают, что сушить белье стоит не в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев заявил, что это правило работает далеко не всегда.

Ничего полезного в сушке белья на балконе в условиях города нет, считает эксперт. По его словам, в этом случае оно приобретает не свежесть, а целый букет элементов таблицы Менделеева.

«Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды — не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все — канцерогены», — сказал Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что в постели мы проводим примерно восемь часов в день, и, таким образом, вдыхаем все эти частицы.

Эксперт отметил, что сушить белье на воздухе можно, но только если ваши окна выходят на зеленый двор, а не на магистраль или большую улицу.

Источник: Новости Ю

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