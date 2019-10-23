Тело американца из-за антибиотиков превратилось в «пивоварню»

Организм американца научился самостоятельно вырабатывать “пиво”. Причиной тому стал пивной грибок, развитие которого в теле мужчины началось после приема антибиотиков.

Об этом говорится в статье американского медицинского журнала BMJ Open Gastroenterology.

Проблемы со здоровьем у американца начались в 2011 году. Тогда его арестовали за предполагаемое вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина в тот день не употреблял алкоголь, потому отказался от прохождения алкотестера и был госпитализирован. Там было установлено, что его начальный уровень алкоголя в крови был 200 мг/децилитр. Ни медики, ни сотрудники полиции не верили мужчине, когда он заявлял, что не употреблял алкоголь.

Позднее мужчиной обратился к врачам больницы в штате Огайо, которые выяснили, что с ним происходит. У 46-летнего мужчины, которые ранее вел активный образ жизни и не имел серьезных проблем со здоровьем, обнаружили синдром авто-пивоваренного завода (ABS), также известный как синдром ферментации кишечника. Больные этим заболеванием становятся пьяными, не употребляя алкоголь, и страдают от всех медицинских и социальных последствий алкоголизма, включая арест за вождение в нетрезвом виде.

Пытаясь выяснить причины такого необычного недуга, врачи узнали, что мужчина работал в строительной компании, которая занималась восстановлением поврежденных ураганами домов, многие из них были загрязнены плесенью. В связи с этим медики решили провести пациенту анализы на наличие грибков в организме. В результате в стуле мужчина были обнаружены Saccharomyces cerevisiae — дрожжи, используемые при изготовлении пива.

Врачи считают, что активный рост этого грибка в организме мужчины связан с тем, что накануне он сильно травмировал палец и прошел трехнедельный курс антибиотиков, которые значительно изменили микрофлору его кишечника. Лечение синдрома авто-пивоваренного завода заняло около полутора лет. Сейчас мужчина здоров и возобновил свой прежний образ жизни.

Источник: bykvu.com

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