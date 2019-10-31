Теплая вода натощак избавит от множества болезней и недомогания. Только пейте ее правильно!

Врачи и диетологи рекомендуют каждое утро начинать не с чашечки ароматного кофе, а с употребления на голодный желудок теплой воды.

Согласитесь, что в холодное время года очень важно сохранять по максимуму тепло в теле, особенно это касается тех, кто худеет, чтобы не переедать и чувствовать себя хорошо. Именно поэтому в холодное время года очень важно пить не холодную (даже в помещении), а именно теплую воду, особенно натощак.

О пользе воды учеными было сказано довольно много, однако мало кто знает, что теплая вода гораздо полезнее, нежели холодная, так как обладает целительными свойствами, которые позитивно влияют на весь организм, сообщают Вести. При этом наиболее подходящий температурный режим – 40-42 градуса, то есть жидкость должна быть немного горячее нашего тела.

Всем известно, что когда в желудок поступает холодная вода, то организм все равно нагревает ее перед всасыванием, но при этом она непременно смешивается с желудочным соком. Только после этого жидкость попадает в кишечник, а затем всасывается в кровь.

Путь, совершаемый теплой водой, говорят ученые, значительно короче. Теплая водичка не задерживается в желудке, а попадает в чистом виде в кишечник благодаря небольшому желобку, ведущему вдоль малой кривизны из желудка в кишечник. Этот "короткий путь" предназначен именно для теплой воды, которую мы пьем, так как она не нуждается в переваривании. В кишечнике она всасывается в кровоток и увлажняет весь организм.

Холодная же жидкость действует наоборот, то есть процессы замедляются, а также затвердевают жиры.

Кстати, доказано, что ежедневное употребление 200 – 400 мл теплой воды натощак увеличивает температуру тела, тем самым ускоряя обмен веществ примерно на 30% уже спустя 40 минут после приема. В итоге организм начинает сжигать больше калорий. Но и это еще не все - в борьбе с лишним весом теплая вода выполняет и другие не менее важные функции, а именно:

уменьшает аппетит,

разжижает каловые массы,

нормализует кислотно-щелочной баланс,

стимулирует работу кишечника,

выводит шлаки из организма,

запускает липидный обмен в таких проблемных зонах, как бедра, живот и ягодицы.

Кровеносная система тоже позитивно реагирует на теплую воду - в организме улучшается кровообращение, расширяются сосуды.

Относительно дыхательной системы воздействие теплой воды способствует избавлению от неприятного ощущения сухости в ротовой полости, а также смягчению связок. Холодная вода провоцирует накопление слизи, а также воспалению горла.

Что касается нервной системы, теплая вода снимает спазмы и болевые ощущения в области головы, в то время, как холодная вода способствует развитию головных болей.

Кроме того, теплое питье нормализует сон и придает ощущение бодрости с утра, но для достижения подобного эффекта теплую воду рекомендуется пить за час до сна, но при этом не менее чем через 2 часа после последнего приема пищи.

Нельзя не сказать и о том, что употребление стакана теплой воды перед сном снижает риск развития инсульта, поскольку теплое питье разжижает кровь.

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»