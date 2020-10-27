Только тяжелых: как на Харьковщине госпитализируют больных коронавирусом и есть ли места в больницах

За сутки 126 летальных случаев из-за коронавируса в Украине, из них девять - это умершие на Харьковщине.

Слобожанщина снова лидирует по количеству новых больных на Covid-19, по состоянию на утро, по данным Минздрава, заболели 556 человек.

Исходя из динамики заболевания, Минздрав подчеркивает необходимость увеличения количества тестов на коронавирус. Поэтому, по словам Министра здравоохранения Украины Максима Степанова, сейчас наращиваются мощности отечественных лабораторий, которые диагностируют Covid.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

На сьогоднішній день ми дійшли вже майже до 40 тисяч тестувань на добу, згідно наших можливостей, згідно того плану, який у нас є, на середину листопада вийти на 50 тисяч тестувань на добу, далі до 75 тисяч тестувань до кінця грудня.

И зависит это не от недостатка средств, а от сложности создания таких ПЦР-лабораторий - для этого должно быть определенное помещение, оборудование и специалисты. Поэтому сейчас параллельно идет закупка оборудования и обучение персонала.

Кроме того, Степанов отметил, что теперь для госпитализации не обязательно делать ПЦР-тест, достаточно клинических симптомов.

Но вот даже имея их, размещать пациентов в Харьковской области почти негде, больницы переполнены, больных из города везут в районы, говорит директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта. Сегодня для госпитализации больных Covid в регионе работает 33 спецбригады скорой помощи, в медучреждения забирают лишь очень тяжелых больных, а все больницы трижды в сутки отчитываются “скорым” о наличии свободных коек.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Враховуючи те, що лікарняні заклади перевантажені і кисневих точок не вистачає - звичайно хворих відбирають за цілою низкою показників, і суттєвою є сатурація, звичайно, а також і об'єм пошкодження легеневої тканини і температура, і соціальний стан, там дуже багато показників.

Между тем в аптеках говорят: такого ажиотажа, как весной, нет - полки ломятся от масок, перчаток и антисептиков. И хотя цены упали на средства защиты в два-три раза, горожане в основном заходят приобрести маску и то не очень часто.

Яна, провизор аптеки

Респіратори з клапаном - 55 гривень, без клапану - 45 гривень, звичайна одноразова маска - 7.50. - А рукавички? - Рукавички їх дуже багато різновидів - є припудрені, є нітрилові, десь 5.90 за пару. Антисептики є в багатій кількості.

Харьковчане говорят, что порядка нет в транспорте, особенно в подземке, где хоть и обещали уменьшить интервалы утром и вечером, однако в социальных сетях публикуют фото 9-минутных задержек поезда.

Оксана ехала утром с «Киевской», говорит, едва дождалась трамвая - салон забит, а пассажиров в масках мало. В метро ситуация не лучше, отмечает женщина.

Оксана, харьковчанка

Много очень людей, интервалы большие, 8 минут, пять минут, что это? Конечно, если люди будут болеть и большой наплыв в поликлинике, конечно, нужно усиливать, что ж делать?

Алексей вообще от начала пандемии прекратил ездить общественным транспортом, говорит, много знакомых уже переболели коронавирусом.

Алексей, работник банка

Мабуть за останні дві неділі люди стали більше дотримуватись масочного режиму, карантину. І я рахую так, шо це необхідно, і люди на собі вже, мабуть, багато людей - є знайомі, у кого є рідні, які відчули на собі цю проблему.

По данным лабцентра, от начала пандемии на Харьковщине коронавирусом заболели почти 34 тысячи человек, из них 6441 пациент уже выздоровел, 511 больных врачам спасти не удалось.

Агентство Телевидения Новости