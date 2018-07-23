Топ-4 варенья, которые будут самыми полезными для здоровья

Если вместо вредных сладостей есть варенье – можно не только похудеть, но и укрепить иммунитет.

Одним из самых полезных варений будет варенье из облепихи. Оно является отличным природным антиоксидантом и содержит много витамина С, передает Мaximum.

Также облепиха содержит так называемые природные антибиотики – фитонциды, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

Варенье из облепихи является природным антибиотиком

Варенье из клюквы особенно полезно людям со слабым желудком и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

Варенье из клюквы полезно для сердечников

Кроме того, варенье из сливы очень вкусное, оно еще и имеет полезные свойства для тех, кто страдает от проблем с сосудами. Ведь сливы содержат много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, который укрепляет стенки сосудов.

Варенье из сливы полезное для тех, кто страдает от проблем с сосудами

Абрикосовое варенье очень питательное. В нем много витаминов, в частности витамин А, который положительно влияет на зрение, а калий не допускает сбоя жизненно важных процессов. Абрикосовое варенье рекомендуют употреблять даже во время вынашивания ребенка.

Небольшое количество абрикосового варенья способствует улучшению функционирования сердечной деятельности и помогает в борьбе с анемией.





Источник: https://24tv.ua/ru/zdorovoe_pitanie_tag5278

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