Топ-5 сверхбюджетных бьюти-средств, которые не уступают дорогим

Если бюджет ограничен и позволить себе бьюти-обновку из люкс-сегмента пока нет возможности, самое время присмотреться к недорогим, но весьма эффективным продуктам по очень приемлемой цене. Мы проверили каждое из них и убедились, что они работают на результат.

Антиперспирант Mineral Deodorant 72h «Активный контроль», Garnier

Цена: около 40 грн

Обогащенный минералом-сорбентом Перлит, этот антиперспирант зарекомендовал себя, как очень эффективный. Мгновенно высыхает и образует своего рода защитную пленку, которая препятствует размножению бактерий, нейтрализует неприятный запах пота. Мягкая формула регулирует потоотделения и позволяет коже дышать, не оставляет пятен на одежде.

Очищающая пилинг-паста Manuka Tree Deeply Cleansing Peeling Paste, Ziaja

Цена: около 80 грн

Густой пастообразный эксфолиант с мелкими абразивными частицами бережно, но глубоко очищает кожу от загрязнений, устраняет черные точки и неплохо очищает поры. Не советуем использовать его, если на лице есть гнойнички и подкожные воспаления и для тонкой чувствительной кожи, в остальных же случаях он настоящий отличник. Кстати, ода из наших редакторов использует пасту для эксфолиации области декольте и спины, где часто появляются комедоны — кожа после него безупречно чистая и гладкая, как шелк.

Шампунь "Elseve Роскошь 6 масел", L'Oreal Paris

Цена: около 50 грн за 250 мл

Один из лучших, на наш взгляд, шампуней масс-маркет сегмента: деликатно очищает волосы, одновременно питая их и делая более послушными. При этом шампунь совсем не утяжеляет пряди, что особенно актуально для обладательниц тонких и склонных к жирности волос.

Криоактивный гель против растяжек и целлюлита Cold Therapy, Avon

Цена: около 70грн

Если вам противопоказаны разогревающие антицеллюлитные средства, этот гель может стать отличной альтернативой. Он эффективно охлаждает и тонизирует кожу, за счет чего проявления «апельсиновой корки» становятся менее выраженными, впрочем, как и стрии.

Питательное молочко для тела Nourishing Body Milk, Nivea

Цена: около 70 гривен

Идеальное соотношение цены и качества- это, определенно, о бестесслере Nivea – питательном молочке. Ненавязчивый аромат, мгновенный комфорт, повышение упругости кожи — это далеко не все чудеса, на которые способно данное средство. Можно нанести его толстым слоем на пятки на ночь, надеть поверх носочки — утром они станут гладкими и нежными ,как у младенца. В экстренных случаях, когда под рукой нет масла для волос, можно растереть пару капель молочка в ладонях и нанести на кончики волос, чтобы увлажнить и придать им ухоженный вид.

Источник: http://www.cosmo.com.ua

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