Топ-6 безопасных блюд в поезд

Отправляясь в дорогу, одни легко запасаются едой, другие вовсе не знают, что взять с собой. Я отношусь к последней категории людей: тщательно и избирательно планирую покупку продуктов к дорожному столу. А ведь к продуктам, которые желательно кушать в поезде, специалисты предъявляют определенные требования: возможность хранения в условиях жары, безопасность для взрослых и детей. Мы поможем Вам с выбором полезной и безопасной еды для Вас и Вашего ребенка, которую стоит брать с собой в дорогу.

Путешествуя поездом, Вы можете посетить вагон-ресторан и выбрать себе пищу по душе. Но не все привыкли к такому сервису. Поэтому, предлагаю Вам примерный список дорожных продуктов, которые безопасно брать с собой в поезд.



1. Овощи и фрукты — оптимальные продукты для дорожного стола, они вкусные и полезные, богаты клетчаткой, обеспечивают легкий перекус, и при этом не отяжеляют желудок. В вагоне овощи и фрукты всегда можно помыть, но лучше сделать это заранее, и вытереть насухо, что поможет избежать быстрой порчи продуктов. Перевозить овощи и фрукты удобнее не в пакете, а в контейнере — это позволит сохранить вид, форму и вкусовые качества продуктов.

2. Еда домашнего приготовления будет всегда востребована как взрослыми, так и детьми. Это пирожки с различной начинкой, самодельная пицца, запеченная курица или мясо с овощами. Котлеты, отбивные, рыба – вот еще кандидаты на почетное место дорожного стола, только не забудьте, что эти продукты стоит употребить не позднее чем через 6-8 часов от начала пути. Если Вы решите взять в дорогу вареные яйца, для удобства их лучше поместить в контейнер для яиц. Ваш ребенок с удовольствием скушает бутерброды с сыром или мясом и овощами на завтрак или ужин.

Один из самых оптимальных вариантов детского питания в поезде — баночное пюре. Оно обеспечит полноценное питание Вашего малыша в дороге. Такое питание долго не портится, поскольку закрыто герметично, при этом разогреть банки можно у проводника или в емкости с кипятком.

3. В качестве сытного варианта для перекуса подойдут – орехи, сухофрукты, сушки, баранки, печенья. Попросите ребенка кушать за столом, иначе крошки от печенья, съеденные в постели, могут сильно затруднить ваш сон.

4. Йогурты — хорошая, легкая и вкусная еда в поезд. Я и моя семья любим брать их в дорогу: они сытные и полезные. Но если ваша поездка длится больше суток, то йогурт стоит перевозить в специальной сумке-холодильнике, которая держит холод около 6-8 часов. Это поможет продлить срок годности таких молочных продуктов.

5. Можно побаловать свою семью кашами. Причем, не обязательно быстрорастворимыми. Обычная гречка "запаривается" в термосе примерно 20-30 минут. А если положить в термос еще и сухофрукты, то вкусный и полезный завтрак будет обеспечен.

6. Вода в небольших бутылках, морс и компот в пакетах или сок – самое удобное питье в дороге. Чай и кофе всегда есть у проводника, его вы можете заказать в любое время суток в неограниченном количестве. Холодное питье: детский сок и минеральную воду – лучше захватить с собой, т.к. вы лучше знаете, что любит ваш малыш, а от чего он категорически отказывается. Помните, что концентрированный сок и сладкая газированная вода содержат большое количество сахара и плохо утоляют жажду.

Так, примерное меню дня в поезде может выглядеть следующим образом: на завтрак можно съесть овсяную кашу, запаренную кипятком, бутерброд с сыром и выпить стакан чая или кофе. На обед — домашнюю курицу с овощами. Поужинать можно йогуртом, фруктами и чаем с печеньем.



Какой бы вид транспорта вы не предпочли, путешествовать с детьми – дело ответственное. Конечно, все зависит от возраста и предпочтений ребенка. Одни дети в дороге обожают сухофрукты, печенье, орехи. Другие очень любят кушать овощи и фрукты, нарезанные небольшими кусочками, это удобно и практично: ребенок не испачкается, съев кусочек самостоятельно.

Поэтому не бойтесь дорожных трудностей в путешествии с ребенком, ведь главное — это ощутить радость от поездки, хорошо провести время с семьей.

Источник: materinstvo.ru

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