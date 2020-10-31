Трамп уверен, что американские врачи специально завышают цифры по COVID-19

Президент США Дональд Трамп после трех дней антирекордов о зарегистрированных в стране новых случаях заболевания COVID-19 выступил с заявлениями, что врачи якобы умышленно завышают данные статистики, чтобы заработать больше денег. Как сообщает в субботу CNN, такие тезисы он озвучил во время избирательных встреч в Мичигане.

"Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $ 2 тыс. надбавки, поэтому они имеют больше денег", - приводит телеканал заявление Трампа на митинге в городе Уотерфорд, штат Мичиган, в пятницу.

Как говорится в публикации, 30 октября в Америке был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии, а в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций.

Трамп неоднократно умалял в своих заявлениях негативное влияние эпидемии коронавируса и объяснял новую волну заболевания увеличением количества тестов, проводимых в стране. В то же время специалисты отмечают, что тестирований в стране проводится на несколько десятков процентов больше, зато количество инфицированных возросло в разы.

Агентство Телевидения Новости