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Три главных закона Вселенной, которые работают для всех и всегда

Три главных закона Вселенной, которые работают для всех и всегда

Чтобы осуществить мечту, важно знать правильный подход

У каждого человека есть свои мечты и желания, которые он хочет воплотить в жизнь. Но иногда, стараясь изо всех сил, желаемое так и остается мечтой. Почему так бывает и как это исправить – читайте дальше в статье, где вы узнаете, какие три главные закона Вселенной вам помогут.

Зеркальный закон: что излучаешь, то и получаешь

Этот закон известен еще и под названием "закон бумеранга", поэтому каждый человек должен помнить: то, что он транслирует и излучает, возвращается к нему же. Соответственно, если вы врете – жизнь сводит вас с такими же людьми, если вы испытываете страх, то вы постоянно будете притягивать то, чего боитесь, или ситуации, в которых будет проявляться ваш страх.

Поэтому здесь все довольно просто: если хотите, чтобы вас уважали – сами относитесь с уважением к людям, хотите, чтобы вас любили – делайте это же для других. Помните: что даете, то и получаете. Вы таким образом сами формируете то, что происходит в вашей жизни.

Работайте над тем, о чем вы думаете, контролируйте свои эмоции и поступайте с окружающими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами.

Закон обмена энергией: она к вам возвращается

Это закон похож на предыдущий: энергия, которую вы на что-то тратите, к вам же и возвращается. К примеру, если вы жалуетесь на кого-то или что-то, то вам это и вернется в виде негатива. А если вы проявляете благодарность за то, что имеете, то непременно увеличите это.

Коучи и психологи не зря рекомендуют практиковать метод благодарности: когда вы выписываете в блокнот все то, за что вы благодарны сегодня. Попрактикуйте каждый вечер на протяжении 21 дня заполнять эту тетрадку или блокнот, и вы увидите, что энергия вам возвращается, а жизнь – улучшается.

Закон изобилия: всем всего хватит

Когда человек постоянно жалуется на нехватку денег, то таким образом еще больше усугубляет ситуацию. Все из-за того, что он всецело фокусируется на том, чего у него нет, а не на том, чего он хочет. Все психологи говорят в один голос: где внимание человека, там находится и его энергия.

Тут важно научиться перестроить свое мышление и понять, что Вселенная изобильна и всем всего хватит. На протяжении 21 дня попробуйте попрактиковать другую форму мышления – направляйте фокус своего внимания на изобилие во всем. В вашей жизни очень скоро начнут происходить хорошие перемены.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Источник: www.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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