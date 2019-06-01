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«Тютюн вбиває майже половину тих, хто курить» – МОЗ радить, як позбутися залежності

«Тютюн вбиває майже половину тих, хто курить» – МОЗ радить, як позбутися залежності

«Тютюн вбиває майже половину тих, хто курить» – МОЗ радить, як позбутися залежності

Щороку внаслідок куріння помирає майже 7 мільйонів людей у всьому світі, 890 тисяч із них – люди, які є пасивними курцями

Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше хворіють на рак легень або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять, заявляє Міністерство охорони здоров’я України.

31 травня, у Світовий день без тютюну, МОЗ радить, як кинути курити. У МОЗ заявляють про три типи залежності від куріння: поведінкову і соціальну, фізичну та психологічну.

«Чому вам треба кинути курити: що довше та частіше ви курите, тим вищі ризики, і не лише для вас, а й для людей навколо; тютюн вбиває майже половину тих, хто курить; щороку внаслідок куріння помирає майже 7 мільйонів людей у всьому світі. Понад 6 мільйонів із них – це курці або колишні курці, а 890 тисяч – люди, які є пасивними курцями», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, в Україні станом на 2019 рік 24,2% дорослих є щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок), половина із них хочуть позбутися тютюнової залежності. Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

У міністерстві також наголошують, що насправді лише невеликий відсоток людей може кинути курити з першого разу – більшості людей потрібно декілька спроб. «У цьому немає абсолютно нічого страшного, адже в процесі ви напрацьовуєте досвід, який вам допоможе при наступній спробі. Тому, якщо ви кинули, але зірвалися, не засмучуйтеся та не розцінюйте це як невдачу. Пробуйте знову, і у вас обов’язково вийде», – кажуть у МОЗ.

Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що 90% випадків раку легенів можна уникнути, якщо відмовитися від куріння.

Источник: radiosvoboda.org

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