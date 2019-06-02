Туберкулез, гепатит, рак: Супрун рассказала о вреде курения кальяна

Курение кальяна опаснее сигарет. Кальяны не являются безопасной альтернативой сигаретам, и их использование наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе - и пассивных.

Об этом заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук.

"До сих пор довольно распространен миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам, но это не так", - отметила она.

По словам Супрун, час курения кальяна наносит вред организму, равносильный 100 выкуренным сигаретам: во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

Как отмечает и.о.главы Минздрава, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие сигаретному дыму.

«Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол", - пишет Супрун.

Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода, и люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает гипоксию.

Кроме того, дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды онкологии, а также сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

"Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах", - подчеркнула Супрун.

Также курение кальянов составляет другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подхватить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции, предупредила Супрун и добавила, что кальяны вредят также пассивным курильщикам - людям, которые его вдыхают, находясь в одном помещении с вейперами. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

Кроме того, как отметила руководитель МОЗ, курение кальяна в заведениях питания вредит здоровью гостей и является нарушением законодательства. С 2012 года в Украине запрещено курить кальяны, как и обычные и электронные сигареты, в общественных местах, включая заведения питания, а также на остановках общественного транспорта, на детских площадках, в подземных переходах и подъездах домов.

Однако по результатам общественного мониторинга в январе 2018 года, кальяны продолжают курить практически в каждом пятом кафе, баре и ресторане, констатировала Ульяна Супрун.

«Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы - вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян - нет. Заботьтесь о своем здоровье, но не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами», - порекомендовала руководитель Минздрава.

Агентство Телевидения Новости