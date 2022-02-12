«Тысяча за вакцинацию»: на что подростки тратят деньги

В течение недели почти 40 тысяч украинских подростков в возрасте 14-17 лет подали заявки на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Это около 64% детей, полностью вакцинированных. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Подростки могут получать средства за вакцинацию с 7 февраля.

В настоящее время подростки потратили более 1,7 миллионов гривен. При этом 1,2 миллиона гривен потратили на школьные принадлежности и канцтовары, почти 400 тысяч – на товары спортивного назначения и 153 тысяч – на услуги в сфере образования.

По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей 12-17 лет получили одну прививку против коронавируса, а еще 62 тысяч детей сделали обе прививки.

Напомним, что прививаться против коронавируса в Украине могут дети от 12 лет. Но для этого есть обязательное условие – нужно разрешение родителей.

Соответственно, чтобы получить деньги также есть требования: нужно полностью вакцинироваться; открыть виртуальную карту в одном из банков-партнеров.

После оформления в банке необходимо подать заявку в приложении «Дія»: нажать «Услуги» – «поддержка» и ждать зачисления средств.

Напомним, с 24 января полностью вакцинированные от коронавируса граждане Украины от 60 лет могут покупать на «ковидную тысячу» лекарства.

Правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп тратить «ковидную тысячу» на лекарства.

Источник: Зеркало Недели

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