«Тысячу за вакцинацию» получат украинцы от 14 лет, перечень услуг расширили

Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Об этом стало известно из заседания правительства сегодня, 2 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Документом установлено, что 1 тысяча гривен предоставляется вакцинированными исключительно для приобретения в безналичной форме:

услуг в сферах культуры,образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),физической культуры и спорта,внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,для приобретения книг, печатных средств массовой информации,товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

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Как отмечается в пояснительной записке, в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дія».

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;билеты на концерты;абонемент в спортзал;товары в книжных магазинах.лекарства для лиц старше 60 лет.

Источник: РБК-Украина

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