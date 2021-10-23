В 13-й больнице начала работать кислородная станция

Кислородная станция начала работать в тестовом режиме в Городской клинической больнице №13. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 23 октября, рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, также в больнице установили 184 кислородных баллона.

Стоимость станции составила 13,5 млн грн, еще 1,5 млн грн - строительство площадки под станцию и подъездных путей. Денежные средства выделены из бюджета территориальной громады Харькова.

Агентство Телевидения Новости