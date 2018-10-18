В 2019 году МОЗ обещает обеспечить регионы инсулином за счёт госбюджета

На 2019 год в госбюджете Украины планируют заложить 925 миллионов гривен на возмещение стоимости инсулинов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Если Верховная Рада одобрит проект бюджета с такими цифрами, в 2019 году государство сможет возмещать стоимость инсулинов полностью, отмечают в МОЗ.

«Сейчас возмещение стоимости происходит частично за счёт государственного бюджета, частично — из местного бюджета. В результате есть много жалоб от пациентов в тех регионах, где местные власти не могут дофинансировать свою часть. В 2019 году государство будет полностью финансировать закупку препаратов инсулина и, таким образом, обеспечит потребности всех пациентов в инсулинотерапии», — пояснили в министерстве.

Какая сумма нужна для полного финансирования из госбюджета — считают по данным электронного реестра пациентов с диабетом. «Если пациента нет в реестре за 2018 год, то возмещение за его препарат инсулина в 2019 году будет происходить за счёт местного бюджета», — добавили в МОЗ.

Выделение средств на закупку инсулинов не раз было причиной споров между Минздравом и Харьковским горсоветом. В июле на онлайн-конференции городской голова Геннадий Кернес заявлял, что город получил на препараты для диабетиков только 22 миллиона гривен из необходимых 62 миллионов.

В Министерстве здравоохранения ответили, что названная Кернесом сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ заявили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина. Это противоречит позиции горсовета.

На сессии Харьковского горсовета 17 октября на препараты для больных диабетом выделили 12,6 миллиона гривен. В мэрии пообещали, что теперь инсулинов хватит до конца года. Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан также заявила, что МОЗ должно чётко определить правила финансирования для закупки препаратов.

На сессии горсовета приняли обращение к президенту, премьер-министру и Верховной Раде, в котором раскритиковали работу команды Минздрава.

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