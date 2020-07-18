В аэропорту откроют центр тестирования на коронавирус

Пункт тестирования на коронавирус методом ПЦР откроют в Международном аэропорту "Харьков" 18 июля. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на представителя аэропорта.

Непосредственно в терминале будет происходить оформление, оплата и забор материала, после чего образцы направят в городскую лабораторию медицинского центра "МТМ".

Пункт разместится на первом этаже в кассе №20. Услуга будет предоставляться пассажирам, которые прилетели из стран красного списка и должны направиться на 14-дневную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома".

В течение 24 часов после тестирования лаборатория отправит результаты в Центр общественного здоровья и на электронную почту путешественника. Если результат пассажира отрицательный, т.е. он не болен, приложение остановит контроль самоизоляции в течение 1-2 суток.

Стоимость услуги зависит от времени. В период с 08:00 до 21:59 тестирование одного человека обойдется в 1800 грн. Если образец берется с 22:00 до 07:59, стоимость составит 2100 грн. Оплатить анализы можно на месте наличными или банковской картой.

В аэропорту отметили, что пункт тестирования будет открываться под прилет рейсов из красной зоны. Первыми новой услугой 18 июля смогут воспользоваться пассажиры ночного рейса "Белавиа" из Минска.

Источник: sq.com.ua

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