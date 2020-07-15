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В Австрии в продаже появились «домашние» ПЦР-тесты на коронавирус

В Австрии в продаже появились «домашние» ПЦР-тесты на коронавирус

В Австрии начали продавать ПЦР-тесты на COVID-19, которые можно проводить дома

Тест можно купить в сети магазинов и аптек dm и провести его в домашних условиях самостоятельно, следуя инструкции.

В Австрии в сети магазинов и аптек dm появились ПЦР-тесты на COVID-19, которые можно провести дома. Об этом заявили в dm drogerie markt во вторник, 14 июля.

«Таким образом мы реагируем на желание многих клиентов обеспечить низкопороговый доступ к тестам на коронавирус», — сказал управляющий директор компании Харальд Бауэр.

ПЦР-тест теперь может купить каждый желающий, он стоит 119 евро. Впрочем, продажа осуществляется только в интернет-магазине dm — чтобы избежать контактов с людьми, которые имеют подозрения на COVID-19.

Производит тестовый набор биотехнологическая компания Novogenia GmbH из Зальцбурга. В нем есть инструкция по использованию и специальная емкость, куда надо поместить образец слюны. В защищенной упаковке его отправляют в лабораторию, которая сообщает о результате онлайн в течение 1-3 дней.

Напомним, что ранее в Японии разработали быстрый тест на COVID-19. Новый тест позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования.

Также сообщалось, что Швеция изменила подход к тестированию. До недавнего времени тесты на коронавирусную инфекцию в Швеции делали только для тех пациентов, которые попадали в категорию “тяжелые”.

Источник:  Новости Ю

 

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